«نیم شب» در آستانه فروش ۴ میلیاردی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی این اثر سینمایی، فیلم «نیم شب» تازه ترین و آخرین ساخته محمدحسین مهدویان که از ٢٧ اسفند سال گذشته راهی اکران شد، پس از گذشت یک ماه از اکران، پرفروش‌ترین فیلم اکران نوروزی شد.

بنا بر آمار فروش سایت سمفا، فیلم «نیم شب» تاکنون ۳ میلیارد و ۹۱۶ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان فروش داشته و ۴۷ هزار ۴۵۲ بلیت در سینماهای تهران و شهرستان ها فروخته است.

«نیم شب» در اکران نوروزی بیش از ۵ هزار و ٣٠٠ سانس را در طول یک ماه از اکرانش در ٣۵۴ سالن سینما، ثبت کرده و نمایش این فیلم در سینماهای سراسر کشور ادامه دارد.

تهیه‌کنندگی «نیم شب» بر عهده حبیب والی نژاد بوده و این فیلم محصول موسسه تصویر شهر است. «نیم شب» روایتی واقعی از جنگ ١٢ روزه است که نویسندگی آن برعهده مهدی یزدانی خرم و اعظم بهروز بوده است.