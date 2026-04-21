  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۲۶

«نیم شب» در آستانه فروش ۴ میلیاردی

فیلم «نیم شب» ساخته محمدحسین مهدویان که در جنگ رمضان اکران شد در آستانه فروش ۴ میلیاردی قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی این اثر سینمایی، فیلم «نیم شب» تازه ترین و آخرین ساخته محمدحسین مهدویان که از ٢٧ اسفند سال گذشته راهی اکران شد، پس از گذشت یک ماه از اکران، پرفروش‌ترین فیلم اکران نوروزی شد.

بنا بر آمار فروش سایت سمفا، فیلم «نیم شب» تاکنون ۳ میلیارد و ۹۱۶ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان فروش داشته و ۴۷ هزار ۴۵۲ بلیت در سینماهای تهران و شهرستان ها فروخته است.

«نیم شب» در اکران نوروزی بیش از ۵ هزار و ٣٠٠ سانس را در طول یک ماه از اکرانش در ٣۵۴ سالن سینما، ثبت کرده و نمایش این فیلم در سینماهای سراسر کشور ادامه دارد.

تهیه‌کنندگی «نیم شب» بر عهده حبیب والی نژاد بوده و این فیلم محصول موسسه تصویر شهر است. «نیم شب» روایتی واقعی از جنگ ١٢ روزه است که نویسندگی آن برعهده مهدی یزدانی خرم و اعظم بهروز بوده است.

کد مطلب 6806957
ندا زنگینه

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها