به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا امروز چهارشنبه در آیین چهلمین روز شهادت سپهبد شهید عبدالرحیم موسوی رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح در محل مسجد گوهرشاد حرم امام رضا (ع) اظهار کرد: دیگر اجازه نخواهیم داد تسلیحات آمریکایی از تنگه هرمز عبور کرده و وارد پایگاه‌های منطقه شود، هر کشوری بخواهد از این آبراه عبور کند، باید تحت نظارت نیروهای مسلح ایران باشد و عبوری بدون ضرر انجام گیرد.

سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود: امروز تنگه هرمز تحت کنترل راهبردی نیروهای مسلح ایران است؛ غرب تنگه در اختیار نیروی دریایی سپاه و شرق آن در کنترل نیروی دریایی ارتش قرار دارد.

وی ادامه داد: این کنترل هماهنگ و هم‌افزا، ضمن افزایش نظارت و سیادت ایران بر منطقه، درآمدهایی تا ۲ برابر درآمدهای نفتی برای کشور به همراه خواهد داشت.

اکرمی‌نیا گفت: دشمن تصور می‌کرد با انجام عملیات شوک و بهت و ترور رهبر معظم انقلاب و فرماندهان ارشد نظام، مردم را در شوک فرو برده و می تواند نظام را ظرف سه روز ساقط کند اما برخلاف تصور آن‌ها، مردم نه برای براندازی، بلکه برای حمایت از نظام و سرزمینشان به خیابان‌ها آمدند و انسجام ملی تقویت شد.

سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود: دشمن با وجود برنامه‌ریزی ۲۰ ساله برای حمله به ایران، هرگز پیش‌بینی نمی‌کرد نیروهای مسلح نه تنها توان رزم خود را حفظ کنند، بلکه با شلیک موشک و عملیات زمینی، مانع تحقق اهداف دشمن شوند و این مقاومت، عامل بزرگ پیروزی امروز ماست.

وی اضافه کرد: در جنگ اخیر، نابودی توان موشکی و هسته‌ای، تجزیه کشور و ساقط کردن نظام از جمله اهداف دشمن بود که به هیچ کدام از اهداف خود نرسید.

اکرمی‌نیا خود با گرامیداشت یاد امیر سرلشکر شهید سید عبدالرحیم موسوی، وی را مبدع تغییر دکترین دفاعی کشور از تدافعی به تهاجمی خواند و گفت: امروز دکترین نیروهای مسلح ما تهاجمی است، به این معنا که اگر دشمن دست به خطایی بزند، با اشد عمل با او مقابله خواهد شد و همین رویه در جنگ اخیر محقق شد و دشمن سر جای خود نشست.

سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: پس از انقلاب اول و بیرون راندن شاه و انقلاب دوم و اخراج آمریکا از ایران، امروز آمریکا را از کل منطقه بیرون خواهیم کرد و بساطش برای همیشه از این منطقه برچیده خواهد شد.