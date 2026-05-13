مماشات دستگاه قضا با گرانفروشان پایان یافت/ محتکران شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر احمدی،ظهر چهارشنبه، در جلسه شورای اداری با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و امام شهدا، با اشاره به شکست دشمن در جنگ تحمیلی اظهار کرد: دشمن امروز جنگ اقتصادی را با تحریم‌های چندجانبه، محاصره دریایی و تهدیدات نظامی علیه ملت ایران آغاز کرده تا با ایجاد التهاب در بازار و ناامیدی، به اغتشاش در داخل کشور دست یابد.

وی افزود: همه مسئولان مرتبط با اقتصاد و تنظیم بازار موظفند مصوبات قانونی ابلاغی از سوی فرمانداری را اجرا کنند و دستگاه‌هایی مانند جهاد کشاورزی، تعزیرات و اتاق اصناف نیز وظایف مشخص خود را انجام دهند.

دادستان بهارستان با تأکید بر مطالبه مردم برای کنترل قیمت‌ها گفت: در چند روز اخیر، با حضور نیروهای اطلاعاتی و امنیتی، پرونده دو محتکر در شهرستان تشکیل، اموالشان پلمب و شناسایی شده و این افراد قطعاً به زندان معرفی خواهند شد. دستگاه قضایی در زمینه تأمین کالاهای اساسی مردم با هیچ کسی مماشات نخواهد کرد.

احمدی خاطرنشان کرد: اگر مسئولی در شرایط بحران، مصوبات ابلاغی را اجرا نکند و به مردم خسارت وارد شود، به طور قطع برخورد می‌شود. در این شرایط هیچ گونه کوتاهی از هیچ مسئولی پذیرفته نیست.

وی پاسخگویی به مردم را یکی از شاخص‌های مهم مدیریتی خواند و تصریح کرد: مردم نزدیک به ۸۰ روز است در میادین حضور دارند. مسئولان نباید مردم را بی‌خودی بین ادارات پاسکاری کرده و اذیت کنند. برخی کارها فقط با تماس من یا فرماندار انجام می‌شود که این رویه درستی نیست.

دادستان بهارستان در پایان با هشدار نسبت به نفوذ دشمن در دستگاه‌ها، از روسای ادارات خواست: به کارمندان خود در خصوص مسائل حفاظتی تذکر جدی دهند و اطلاعات درون‌دستگاهی را در اختیار افراد نامعتبر قرار ندهند. دشمن قطعاً به دنبال نفوذ در دستگاه‌های اجرایی است.