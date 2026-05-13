به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی جوانمردی در دیدار با مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کردستان، با اشاره به ظرفیتهای جمعیتی و اقتصادی این شهرستان اظهار کرد: بیمه روستایی میتواند نقش مهمی در ارتقای شاخصهای توسعه در مناطق کمبرخوردار ایفا کند.
وی با بیان اینکه شهرستان قروه دارای پنج شهر است که چهار شهر آن زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت دارند، افزود: این شهرستان با حدود ۱۵۰ هزار نفر جمعیت که نزدیک به ۳۰ درصد آن را روستاییان در قالب ۱۲۵ روستا تشکیل میدهند، ظرفیت مناسبی برای گسترش پوشش بیمه اجتماعی دارد.
فرماندار قروه ادامه داد: وجود حدود ۱۵ هزار نفر فعال در بخش کشاورزی نشان میدهد که آمار فعلی بیمهشدگان با ظرفیت واقعی منطقه فاصله دارد و باید برای افزایش پوشش بیمهای تلاش جدی صورت گیرد.
جوانمردی با تأکید بر نقش دولت در حمایت از این طرح تصریح کرد: پرداخت دو برابر سهم بیمهشده توسط دولت، فرصت ارزشمندی است که متأسفانه بسیاری از روستاییان از آن اطلاع کافی ندارند و لازم است با همکاری دهیاریها، بخشداریها، شوراهای اسلامی و رسانهها اطلاعرسانی مؤثری انجام شود.
وی افزود: توسعه بیمه اجتماعی در میان روستاییان علاوه بر ایجاد امنیت شغلی و معیشتی، موجب افزایش انگیزه ماندگاری در روستاها و جلوگیری از مهاجرت و حاشیهنشینی خواهد شد.
مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کردستان نیز با ارائه گزارشی از عملکرد این صندوق در استان و شهرستان قروه، اظهار کرد: ظرفیت ایجادشده توسط دولت در این صندوق میتواند نقش مهمی در توسعه مناطق هدف داشته باشد.
امجد حسین پناهی با اشاره به اختیاری بودن عضویت در این صندوق گفت: افراد ۱۸ تا ۵۰ سال میتوانند با عضویت در این بیمه از خدمات بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوتی بهرهمند شوند.
مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کردستان همچنین خواستار همکاری فرمانداری و دستگاههای اجرایی بهویژه در سطح بخشداران و دهیاران برای افزایش جامعه تحت پوشش این صندوق شد.
در پایان این نشست، بر تقویت همکاریهای مشترک برای اطلاعرسانی و ترویج بیمه اجتماعی در میان جامعه هدف تأکید شد.
