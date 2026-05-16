میزبان به دنبال تحقق یک قرن آرزو/ جنگجویان اقیانوسیه به دنبال شگفتی

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های جام جهانی ۲۰۲۶ با حضور ۴۸ تیم در حالی با میزبانی مشترک آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار می شود که ایالات متحده با حضور در گروه D باید با سه تیم مختلف با تاکتیک های کاملا متفاوت روبرو شود.

پاراگوئه، ترکیه و استرالیا در حالی رقیبان آمریکا هستند که هر کدام امیدوار به صعود از گروه خود در رقابت های هیجان انگیز دارند. هر تیم نه تنها مسیر صعود متفاوتی طی کرده تا به این مرحله برسد، بلکه سبک بازی و شانس‌هایش برای صعود به مرحله یک هشتم نهایی نیز منحصر به فرد است.

آمریکا؛ میزبان و مدعی اصلی صعود

تیم ملی آمریکا به عنوان میزبان خودکار در جام جهانی ۲۰۲۶ حضور دارد. «یانکی ها» در رقابت‌های Gold Cup و دوستانه‌های بین‌المللی در سال‌های اخیر عملکرد قابل توجهی داشته و بازیکنان اصلی خود را در لیگ‌های اروپایی آماده نگه داشته است. در کشور آمریکا همچنان فوتبال جزو پر تماشاگرترین رشته ها نیست اما احتمال می رود با توجه به اهمیت این رقابت ها حمایت قابل توجهی از تیم ملی این کشور ب دلیل میزبانی شود اما بعید است هواداران این تیم شضناخت قابل ملاحظه ای از بازیکنان داشته باشند. آنها هم‌اکنون در رده ۱۶ رنکینگ فیفا قرار دارند.

دنبال یک قرن آرزو

تیم ملی آمریکا دوازدهمین حضور خود در جام جهانی را تجربه خواهد کرد. بهترین عملکرد یانکی‌ها در این مسابقات، مربوط به اولین دوره جام جهانی در ۱۹۳۰ است که آمریکایی ها بدون برگزاری بازی رده بندی و با تصمیم فیفا به عنوان سومی مشترک رسیدند.

دیگر حضور درخشان ایالت متحده آمریکا مربوط به جام ۲۰۰۲ باز می گردد که به یک‌چهارم نهایی رسیدند. همچنین آمریکا تا به حال ۷ بار قهرمان مسابقات جام ملت‌های آمریکا نیز شده است که دومین تیم پرافتخار کونکاکاف محسوب می‌شود. پس از تلاش‌ها و سرمایه‌گذاری‌های زیاد برای میزبانی جام جهانی، بدون شک صعود مجدد به مراحل بالا هدف اصلی راه راه‌پوشان در این دوره خواهد بود.

سرمربی بزرگ برای یانکی ها

هدایت تیم ملی آمریکا برعهده مائوریسیو پوچتینو است. مدافع سابق اسپانیول و تیم ملی آرژانتین، بیش از ۱۵ سال است که در مربیگری فعال است. او سابقه هدایت اسپانیول، ساوتهمپتون، تاتنهام، پاریس‌سن ژرمن و چلسی را پیش از سال ۲۰۲۴ که به عنوان سرمربی ایالات متحده منصوب شد را در کارنامه دارد. بزرگترین افتخار او در دوران مربیگری، نایب قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا با تاتنهام در فصل ۱۹-۲۰۱۸ و البته قهرمانی لوشامپیونه با پاریس‌سن ژرمن در ۲۲-۲۰۲۱ محسوب می‌شود.

پاراگوئه در دوگانگی پیرمردها و جوانان مستعد

تیم ملی فوتبال پاراگوئه با قدرت هر چه تمام توانست به جام جهانی ۲۰۲۶ برسد. آنها با کسب ۲۸ امتیاز و در گروهی که برزیل، اکوادور و کلمبیا حضور داشتند توانستند به تورنمنت ۴۸ تیمی برسند. خط حمله پاراگوئه همیشه قدرتمند بوده است اما این بار دفاع آنها جزو بهترین های دنیا در مسیر صعود بوده است.

تیمی با شماتیک عجیب دنبال شگفتی

پاراگوئه در جام جهانی ۲۰۲۶ نهمین حضور خود در این رقابت ها را تجربه خواهد کرد. بهترین عملکرد این تیم در سال ۲۰۱۰ بود که به یک‌چهارم نهایی رسید و با نتیجه یک بر صفر مغلوب اسپانیا (قهرمان آن دوره) شد. پاراگوئه یکی از ۱۳ تیم حاضر در اولین دوره جام جهانی (۱۹۳۰) بود و میزبانی یک بازی از جام جهانی ۲۰۳۰ (صدمین سالگرد جام جهانی) را بر عهده خواهد داشت.

مرد محبوب پاراگوئه یک نفر است

گوستاوو آلفارو سرمربی ۶۳ ساله پاراگوئه پس از کسب نتایج درخشان با تیم ملی این کشور تبدیل به یکی از محبوب ترین چهره های ورزش این کشور در دو سال اخیر شده است. پاراگوئه از زمان حضور این مربی خیلی سخت گل می خورد و با توجه به شیوه بازی متفاوت توانسته است به خوبی در دل طرفداران خود جا باز کند.

خودنمایی یک ستاره جوان

خولیو سزار انسیسو مهاجم ۲۲ ساله، استراسبورگ فرانسه ستاره بی چون چرای این تیم در مستطیل سبز است. بازی خلاقانه او زبانزد عام و خاص شده است تا در کنار نفراتی همچون میگل آلمیرون بازیکن نیوکاسل از مهم ترین نفرات فوتبال این کشور یاد شود.

از سوی دیگر بازیکنانی نظیر روکه سانتاکروز ۴۴ ساله و اسکار کاردوزو ۴۲ ساله هنوز در لیگ داخلی پاراگوئه گل می‌زنند اما احتمال اینکه بار دیگر برای تیم ملی این کشور در جام جهانی بازی کنند بسیار اندک است.

ترکیه غافلگیرکننده اروپا است

تیم ملی فوتبال ترکیه برای بازگشت به جام جهانی پس از بیست‌وچهار سال، هم به گسترش تعداد تیم‌های این رقابت‌ها نیاز داشت و هم به نسلی بسیار بااستعداد. اما حالا این اتفاق افتاد. ترک ها به لطف بازیکنانی مانند آردا گولر، ییلدیز، چالهان‌اوغلو و آکتوراوغلو. فوتبالیست‌هایی که سرشار از کیفیت هستند توانستند با برتری مقابل کوزوو در مرحله پلی آف به جام جهانی صعود کنند.

مونتلا محبوب قلعه گالاتا و حومه!

وینچنزو مونتلا سرمربی ایتالیایی ترکیه به خوبی توانسته است جایگاه ویژه ای در قلب دیوانه های فوتبال ترکیه از گالاتا تا ساحل ازمیر و انتالیا پیدا کند. مونتلا در روزهای ناامیدی این تیم به صعود ، توانست کاری کند که اتحاد مثال زدنی ترک ها بار دیگر تیمی واحد را تشکیل دهد و آنها سخت ترین مسیر را برای رفتن به آمریکا طی کنند و با موسیقی های یوژه استانبولی جشن صعود بگیرند.

جنگجویان اقیانوسیه آماده هستند

تیم ملی فوتبال استرالیا مسیر مرحله مقدماتی اقیانوسیه و آسیا را خیلی خوب طی کرد. آنها با کسب ۱۹ امتیاز از ۱۰ مسابقه به عنوان تیم دوم گروه C انتخابی آسیا - اقیانوسیه راهی جام جهانی شدند.

استرالیا تیمی منظم است اما رقابت شدید با آمریکا، پاراگوئه و ترکیه مسیر صعود را دشوار کرده است. استفاده از ضدحملات و بهره‌برداری از فرصت‌ها کلید موفقیت آنهاست.

سرمربی همیشه نگران

تونی پوپوویچ سرمربی تیم ملی استرالیا که در نشست های خبری خود نخستین منتقد خودش است و نگران اشتباهات تاکتیکی تیمش است روی نیمکت «ساکروس» خواهد نشست تا استرالیا را بتواند به صعود از گروه D امیدوار کند. نظم بالای تیمش باعث شده تا پوپوویچ را در استرالیا به عنوان مربی منظم بشناسند اما قلب ملبورن منتظر پیروزی همین نظم بر اندیشه های مربیان تیم های ملی آمریکا، پاراگوئه و ترکیه است.

در این گروه، کوچک‌ترین اشتباه می‌تواند مسیر صعود تیم‌ها را تغییر دهد و پیش‌بینی می‌شود آمریکا و یکی از تیم‌های پاراگوئه یا ترکیه، شانس اصلی صعود هستند، هرچند استرالیا هم می‌تواند شگفتی بسازد.

برنامه بازی های گروه D جام جهانی ۲۰۲۶:

شنبه ۲۳ خردادماه ۱۴۰۵

* آمریکا - پاراگوئه ؛ ساعت ۰۴:۳۰

* استرالیا - ترکیه ؛ ساعت ۰۷:۳۰

جمعه ۲۹ خردادماه ۱۴۰۵

* آمریکا - استرالیا ؛ ساعت ۲۲:۳۰

شنبه ۳۰ خردادماه

* ترکیه - پاراگوئه ؛ ساعت ۰۷:۳۰

جمعه ۵ تیرماه ۱۴۰۵

* ترکیه - امریکا ؛ ساعت ۰۵:۳۰

*پاراگوئه - استرالیا ؛ ساعت ۰۵:۳۰