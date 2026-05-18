به گزارش خبرنگار مهر، گروه F رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ در شرایطی یکی از گروه‌های جذاب و در عین حال دشوار این دوره از مسابقات به شمار می‌رود که چهار تیم مطرح از سه قاره مختلف در آن حضور دارند.

در این گروه، تیم ملی فوتبال هلند با سابقه‌ای طولانی در فوتبال جهان و تجربه چندین حضور در فینال جام جهانی و نایب‌قهرمانی‌های متعدد، یکی از مدعیان اصلی صعود محسوب می‌شود.

در کنار آن، تیم ملی فوتبال ژاپن که در سال‌های اخیر به‌عنوان قدرت اول آسیا در رده‌بندی فیفا شناخته می‌شود، با ساختاری منظم و نسل جدیدی از بازیکنان لژیونر، امید زیادی به درخشش در این رقابت‌ها دارد.

از قاره آفریقا نیز تیم ملی فوتبال تونس به‌عنوان یکی از تیم‌های با سابقه و موفق این قاره در گروه F حضور دارد؛ تیمی که همواره در سال‌های اخیر در سطح قاره آفریقا عملکرد قابل توجهی از خود به نمایش گذاشته است.

در نهایت، تیم ملی فوتبال سوئد نیز دیگر تیم حاضر در این گروه است که با اتکا به بازیکنان باتجربه و نسل جدید خود، امیدوار است بتواند در این گروه سخت و رقابتی شانس صعود به مرحله بعد را به دست آورد.

بدین ترتیب گروه F یکی از گروه‌های متعادل اما بسیار دشوار جام جهانی ۲۰۲۶ محسوب می‌شود که رقابت در آن می‌تواند از همان هفته‌های ابتدایی، جذاب و غیرقابل پیش‌بینی دنبال شود.

لاله های نارنجی به دنبال طلسم شکنی

تیم ملی فوتبال مردان هلند یکی از پرافتخارترین و شناخته‌شده‌ترین تیم‌های ملی فوتبال جهان به شمار می‌رود که از سال ۱۹۰۵ فعالیت خود را آغاز کرده و زیر نظر اتحادیه فوتبال سلطنتی هلند اداره می‌شود.

این تیم که با لقب‌هایی همچون «لاله‌های نارنجی»، «شیرهای هلندی» و «نارنجی‌ها» شناخته می‌شود، همواره یکی از قدرت‌های فوتبال اروپا و جهان بوده و سبک بازی هجومی و مشهور «توتال فوتبال» را در دهه ۱۹۷۰ به فوتبال جهان معرفی کرد؛ سبکی که با حضور چهره‌هایی مانند یوهان کرایف و هدایت رینوس میشل به اوج رسید.

هلند تاکنون ۱۱ بار در رقابت‌های جام جهانی حضور داشته و سه مرتبه در سال‌های ۱۹۷۴، ۱۹۷۸ و ۲۰۱۰ به دیدار نهایی این مسابقات راه یافته است، اما در هر سه دوره به مقام نایب‌قهرمانی رسید تا لقب یکی از بزرگ‌ترین تیم‌های تاریخ فوتبال بدون قهرمانی در جام جهانی را به خود اختصاص دهد.

در جام جهانی ۱۹۷۴، هلند با نسل طلایی خود و ارائه فوتبال تماشایی تا فینال پیش رفت، اما در نهایت برابر آلمان غربی شکست خورد. چهار سال بعد نیز این تیم در جام جهانی ۱۹۷۸ بار دیگر فینالیست شد اما مقابل آرژانتین مغلوب شد.

سومین حضور هلند در فینال جام جهانی به سال ۲۰۱۰ بازمی‌گردد؛ جایی که شاگردان برت فن مارویک پس از شکست دادن تیم‌هایی مانند برزیل و اروگوئه به فینال رسیدند، اما در دیدار نهایی برابر اسپانیا و با گل دقیقه‌های پایانی وقت اضافه شکست خوردند.

هلند همچنین در جام جهانی ۲۰۱۴ عملکرد درخشانی داشت و با هدایت لوئیس فن خال موفق شد به مقام سوم جهان برسد. این تیم در آن دوره با پیروزی تاریخی ۵ بر یک مقابل اسپانیا، انتقام شکست فینال ۲۰۱۰ را گرفت و در نهایت با شکست برزیل، مدال برنز رقابت‌ها را به دست آورد.

تیم ملی هلند علاوه بر موفقیت‌های جهانی، در فوتبال اروپا نیز سابقه قابل توجهی دارد و در رقابت‌های جام ملت‌های اروپا ۱۹۸۸ با حضور ستاره‌هایی چون مارکو فان باستن، رود گولیت و فرانک رایکارد تنها قهرمانی بزرگ تاریخ خود را به دست آورد.

رونالد کومان سرمربی تیم ملی هلند

رونالد کومان یکی از چهره‌های شناخته‌شده فوتبال هلند است که پس از دوران موفق بازیگری، در عرصه مربیگری نیز به موفقیت‌های قابل توجهی دست یافته است. این مربی هلندی که سابقه هدایت تیم‌هایی مانند آژاکس، پی‌اس‌وی آیندهوون، فاینورد، ساوتهمپتون، اورتون و بارسلونا را در کارنامه دارد، از سال ۲۰۲۳ بار دیگر هدایت تیم ملی فوتبال هلند را بر عهده گرفته است.

کومان نخستین بار در سال ۲۰۱۸ سرمربی هلند شد و توانست این تیم را پس از چند سال ناکامی دوباره به سطح اول فوتبال اروپا بازگرداند. او لاله‌های نارنجی را به نایب‌قهرمانی لیگ ملت‌های اروپا ۲۰۱۹ رساند و سپس موفق شد هلند را به رقابت‌های یورو بازگرداند.

هلند تحت هدایت کومان در یورو ۲۰۲۴ نیز عملکرد خوبی داشت و موفق شد تا مرحله نیمه‌نهایی این رقابت‌ها صعود کند. سبک بازی هجومی، استفاده از سیستم ۳-۳-۴ و اعتماد به بازیکنان جوان از ویژگی‌های مهم تیم‌های تحت هدایت این مربی هلندی محسوب می‌شود.

بازیکنان تاثیرگذار

در فهرست تیم ملی فوتبال هلند برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶، ستاره‌های سرشناس و باتجربه‌ای حضور دارند که هر کدام می‌توانند نقش مهمی در موفقیت این تیم ایفا کنند. در خط دفاعی، ویرجیل فن دایک کاپیتان و مدافع باتجربه لیورپول یکی از مهره‌های کلیدی لاله‌های نارنجی محسوب می‌شود و در کنار او ناتان آکه مدافع منچسترسیتی نیز با توانایی بازی‌سازی از عقب زمین و قدرت بالای دفاعی، از امیدهای اصلی رونالد کومان در ساختار دفاعی هلند به شمار می‌رود.

در فاز هجومی نیز دنزل دامفریس بازیکن آماده اینتر با نفوذهای سرعتی از سمت راست می‌تواند یکی از خطرناک‌ترین بازیکنان هلند باشد. همچنین کودی گاکپو ستاره لیورپول که توانایی بازی در چند پست هجومی را دارد، یکی از مهره‌های تاثیرگذار این تیم در خط حمله خواهد بود. در نوک خط حمله نیز واوت وخهورست مهاجم آژاکس با قدرت سرزنی و فیزیک مناسب، گزینه‌ای قابل اتکا برای کادر فنی هلند محسوب می‌شود.

در این بین، مصدومیت ماتیس دلیخت مدافع منچستریونایتد، خبر تلخی برای هواداران هلند بود؛ بازیکنی که به دلیل آسیب‌دیدگی جام جهانی ۲۰۲۶ را از دست داد تا رونالد کومان یکی از مهره‌های مهم خط دفاعی تیمش را در این رقابت‌ها در اختیار نداشته باشد.

لازم به ذکر است که هلند در رنکینگ ۷ فیفا قرار دارد.

سامورایی ها به دنبال صعودی راحت

تیم ملی فوتبال ژاپن که با لقب «سامورایی آبی» شناخته می‌شود، یکی از موفق‌ترین و باثبات‌ترین تیم‌های قاره آسیا در سال‌های اخیر به شمار می‌رود. این تیم زیر نظر فدراسیون فوتبال ژاپن فعالیت می‌کند و از دهه ۹۰ میلادی، پس از حرفه‌ای شدن فوتبال در این کشور، روندی صعودی را در سطح بین‌المللی آغاز کرد.

ژاپن پیش از دهه ۱۹۹۰ تیمی آماتور محسوب می‌شد و فوتبال در این کشور محبوبیتی به اندازه بیسبال یا سومو نداشت، اما با راه‌اندازی لیگ حرفه‌ای «جی لیگ» و سرمایه‌گذاری گسترده روی فوتبال پایه، سامورایی‌ها به یکی از قدرت‌های اصلی آسیا تبدیل شدند.

ژاپن از سال ۱۹۹۸ تاکنون در تمامی ادوار جام جهانی حضور داشته و در جام‌های جهانی ۲۰۰۲، ۲۰۱۰، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ موفق به صعود از مرحله گروهی شده است. آنها در جام جهانی ۲۰۰۲ که به میزبانی مشترک ژاپن و کره جنوبی برگزار شد، برای نخستین بار راهی مرحله حذفی شدند. همچنین در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر با پیروزی‌های تاریخی مقابل آلمان و اسپانیا شگفتی‌ساز شدند و به عنوان صدرنشین گروه خود به مرحله یک‌هشتم نهایی رسیدند.

سامورایی آبی در سطح قاره‌ای نیز پرافتخار ظاهر شده و با چهار قهرمانی در جام ملت‌های آسیا در سال‌های ۱۹۹۲، ۲۰۰۰، ۲۰۰۴ و ۲۰۱۱ رکورددار قهرمانی در این رقابت‌ها محسوب می‌شود. ژاپنی‌ها همچنین نایب‌قهرمانی جام کنفدراسیون‌های ۲۰۰۱ و جام ملت‌های آسیا ۲۰۱۹ را نیز در کارنامه دارند.

رقابت سنتی ژاپن با کره جنوبی همچنان یکی از مهم‌ترین تقابل‌های فوتبال آسیاست و در سال‌های اخیر استرالیا، ایران و عربستان نیز به رقبای مهم این تیم تبدیل شده‌اند.

در حال حاضر هدایت تیم ملی ژاپن بر عهده هاجیمه موریاسو است و این تیم با تکیه بر بازیکنان لژیونر شاغل در فوتبال اروپا، یکی از آماده‌ترین تیم‌های آسیایی برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ به شمار می‌رود. ژاپن در مرحله گروهی این مسابقات با تیم‌های هلند، تونس و سوئد همگروه شده است.

هاجیمه موریاسو سرمربی تیم ملی فوتبال ژاپن

هاجیمه موریاسو سرمربی فعلی تیم ملی فوتبال ژاپن، یکی از موفق‌ترین مربیان سال‌های اخیر فوتبال آسیا به شمار می‌رود. او که متولد سال ۱۹۶۸ است، دوران بازی خود را بیشتر در باشگاه سانفریس هیروشیما سپری کرد و بیش از ۲۵۰ بازی برای این تیم انجام داد. موریاسو همچنین ۳۵ بار پیراهن تیم ملی ژاپن را بر تن کرد و یکی از اعضای قهرمان ژاپن در جام ملت‌های آسیا ۱۹۹۲ بود.

موریاسو پس از پایان دوران بازیگری وارد عرصه مربیگری شد و ابتدا در رده‌های پایه و باشگاهی فعالیت کرد. او با سانفریس هیروشیما دو عنوان قهرمانی لیگ ژاپن را در فصل‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به دست آورد و سپس هدایت تیم زیر ۲۳ سال ژاپن را برعهده گرفت.

فدراسیون فوتبال ژاپن در سال ۲۰۱۸ موریاسو را به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب کرد تا این تیم را برای جام جهانی ۲۰۲۲ آماده کند. ژاپن تحت هدایت او در جام ملت‌های آسیا ۲۰۱۹ تا فینال پیش رفت اما با شکست برابر قطر نایب قهرمان شد.

مهم‌ترین موفقیت موریاسو در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر رقم خورد؛ جایی که ژاپن با هدایت او موفق شد دو مدعی بزرگ یعنی آلمان و اسپانیا را با نتیجه مشابه ۲ بر یک شکست دهد و به مرحله حذفی صعود کند. سامورایی‌ها در مرحله یک هشتم نهایی پس از تساوی برابر کرواسی، در ضربات پنالتی حذف شدند اما عملکرد این تیم تحسین گسترده‌ای را در فوتبال جهان به همراه داشت.

بازیکنان تاثیرگذار

کائورو میتوما ستاره باشگاه برایتون به دلیل مصدومیت جام جهانی را از دست داد و نمی‌تواند تیم ملی ژاپن را در رقابت‌های ۲۰۲۶ همراهی کند. طی روزهای اخیر گمانه‌زنی‌های زیادی درباره وضعیت جسمانی این بازیکن مطرح شده بود و کادر فنی ژاپن امیدوار بود او حداقل در مراحل حذفی به شرایط مسابقه برسد، اما در نهایت بررسی‌های پزشکی نشان داد میتوما قادر به حضور در این تورنمنت نخواهد بود و یکی از مهره‌های کلیدی سامورایی‌ها غایب بزرگ جام جهانی شد.

فهرست نهایی تیم ملی ژاپن برای جام جهانی با حضور ۲۳ بازیکن لژیونر بسته شده و تنها سه بازیکن از جی‌لیگ در ترکیب دیده می‌شوند که دو نفر از آنها دروازه‌بان ذخیره از تیم‌های سانفریس هیروشیما و کاشیما آنتلرز هستند. این موضوع بار دیگر نشان می‌دهد ستون اصلی تیم هاجیمه موریاسو را بازیکنان شاغل در فوتبال اروپا تشکیل می‌دهند.

در میان لیگ‌های اروپایی، بوندسلیگای آلمان بیشترین سهم را در فهرست ژاپن دارد و شش بازیکن از این لیگ به اردوی سامورایی‌ها دعوت شده‌اند. همچنین پنج بازیکن از لیگ اردیویسه هلند در ترکیب حضور دارند و لیگ برتر انگلیس نیز سه نماینده در فهرست نهایی ژاپن دارد.

یکی از تصمیمات مهم هاجیمه موریاسو دعوت دوباره از یوتو ناگاتومو مدافع باتجربه اف‌سی توکیو بود. این بازیکن ۳۹ ساله امید زیادی داشت تا با حضور در جام جهانی به رکورد تاریخی پنج دوره حضور در این مسابقات برسد و در نهایت نیز سرمربی ژاپن او را در فهرست نهایی قرار داد تا ناگاتومو به این افتخار ویژه دست پیدا کند.

در کنار غیبت میتوما، تاکومی مینامینو ستاره موناکو هم دیگر غایب بزرگ ژاپن خواهد بود. مینامینو که فصل بسیار خوبی را در فوتبال فرانسه پشت سر گذاشته بود، به دلیل پارگی رباط صلیبی از فهرست نهایی خط خورد و شانس حضور در جام جهانی آمریکا را از دست داد؛ اتفاقی که ضربه بزرگی به خط حمله تیم ملی ژاپن محسوب می‌شود.

لیست تیم ملی فوتبال ژاپن برای جام جهانی ۲۰۲۶

لازم به ذکر است که ژاپن در رنکینگ ۱۸ فیفا قرار دارد.

عقاب ها به دنبال تثبیت در گروه

تیم ملی فوتبال تونس که با لقب «عقاب‌های قرطاج» شناخته می‌شود، یکی از پرافتخارترین تیم‌های آفریقایی به شمار می‌رود و زیر نظر فدراسیون فوتبال تونس فعالیت می‌کند. این تیم تاکنون هفت بار به جام جهانی و ۲۲ بار به جام ملت‌های آفریقا صعود کرده و قهرمانی در جام ملت‌های آفریقا ۲۰۰۴ را هم در کارنامه دارد. تونس از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۲۵ به صورت متوالی در تمامی دوره‌های جام ملت‌های آفریقا حضور داشته که یک رکورد در قاره آفریقا محسوب می‌شود. همچنین این تیم در اکتبر ۲۰۲۵ به نخستین تیم تاریخ تبدیل شد که بدون دریافت حتی یک گل، جواز حضور در جام جهانی را به دست آورد.

تونس نخستین بازی رسمی خود پس از استقلال را مقابل لیبی برگزار کرد و با نتیجه ۴ بر ۲ به پیروزی رسید. این تیم برای نخستین بار در جام جهانی ۱۹۷۸ آرژانتین حضور یافت و با پیروزی تاریخی ۳ بر یک برابر مکزیک، به اولین تیم آفریقایی و عربی تبدیل شد که موفق به کسب برد در جام جهانی می‌شود. تونس در همان دوره مقابل لهستان شکست خورد و برابر آلمان غربی به تساوی رسید.

در دهه ۲۰۰۰ و با هدایت روژه لومر فرانسوی، تونس دوران طلایی دیگری را تجربه کرد. این تیم در جام ملت‌های آفریقا ۲۰۰۴ که به میزبانی تونس برگزار شد، با شکست مراکش در فینال قهرمان آفریقا شد و سهمیه جام کنفدراسیون‌ها ۲۰۰۵ را هم کسب کرد. تونس همچنین در جام‌های جهانی ۲۰۰۶، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ حضور داشت اما هر بار در مرحله گروهی حذف شد. با این حال پیروزی یک بر صفر مقابل فرانسه در جام جهانی ۲۰۲۲ یکی از مهم‌ترین نتایج تاریخ این تیم به شمار می‌رود.

در سال‌های اخیر تونس فراز و نشیب زیادی داشته است. این تیم در جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۳ عملکرد ضعیفی داشت و در مرحله گروهی حذف شد اما در ادامه با بازگشت سامی الطرابلسی به نیمکت، موفق شد سهمیه جام جهانی ۲۰۲۶ را کسب کند. تونس در پایان سال ۲۰۲۵ نیز در دیداری دوستانه برابر برزیل به تساوی یک بر یک رسید.

ورزشگاه اصلی تونس، ورزشگاه حمادی العقربی شهر رادس با ظرفیت ۶۰ هزار نفر است که از سال ۲۰۰۱ میزبان مسابقات خانگی این تیم محسوب می‌شود. تونس رقابت سنتی و مهمی هم با تیم‌های الجزایر، مصر و مراکش دارد و دیدارهای این تیم‌ها همیشه از حساس‌ترین مسابقات فوتبال آفریقا و جهان عرب محسوب می‌شود.

صبری لاموشی سرمربی تیم ملی فوتبال تونس

صبری لاموشی، سرمربی کنونی تیم ملی فوتبال تونس، متولد ۹ نوامبر ۱۹۷۱ در شهر لیون فرانسه است. او که اصالتی تونسی دارد، دوران بازی خود را در فوتبال فرانسه، ایتالیا و قطر سپری کرد و سابقه بازی برای تیم ملی فرانسه را نیز در کارنامه دارد. لاموشی فوتبال حرفه‌ای را از باشگاه آلس آغاز کرد و سپس راهی اوسر شد. او بعد از درخشش در اوسر به موناکو پیوست و همراه این تیم قهرمان لیگ فرانسه در سال ۲۰۰۰ شد.

لاموشی در ادامه راهی فوتبال ایتالیا شد و برای پارما، اینتر و جنوا به میدان رفت. او همچنین مدتی برای مارسی بازی کرد و سپس فوتبالش را در لیگ ستارگان قطر با تیم‌های الریان، ام‌صلال و الخریطیات ادامه داد.

او با وجود داشتن ریشه تونسی، برای تیم ملی فرانسه بازی کرد و بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱، ۱۲ بازی ملی انجام داد و یک گل هم به ثمر رساند. لاموشی در فهرست اولیه فرانسه برای جام جهانی ۱۹۹۸ حضور داشت اما پیش از شروع مسابقات از لیست نهایی خط خورد؛ تیمی که در نهایت قهرمان جهان شد.

لاموشی در سال ۲۰۱۲ و بدون تجربه قبلی مربیگری، هدایت تیم ملی ساحل عاج را بر عهده گرفت. او با نسل طلایی «فیل‌ها» شامل دیدیه دروگبا، یحیی توره، ژروینیو و ویلفرد بونی به جام جهانی ۲۰۱۴ صعود کرد اما پس از حذف در مرحله گروهی از سمتش کنار رفت.

او سپس هدایت رن فرانسه را بر عهده گرفت و این تیم را به رتبه پنجم لیگ و سهمیه لیگ اروپا رساند، اما در ادامه به دلیل نتایج ضعیف اخراج شد. لاموشی در سال ۲۰۱۹ سرمربی ناتینگهام فارست شد و این تیم را تا آستانه صعود به پلی‌آف چمپیونشیپ پیش برد، ولی پس از افت نتایج و شروع ضعیف فصل بعد از کار برکنار شد.

سرمربی فرانسوی بعد از آن روی نیمکت الدحیل قطر، کاردیف سیتی و همچنین دو تیم عربستانی الریاض و الدرعیه نشست. او در ژانویه ۲۰۲۶ با قراردادی تا سال ۲۰۲۸ به عنوان سرمربی تیم ملی تونس انتخاب شد تا پروژه جدید «عقاب‌های قرطاج» را هدایت کند.

بازیکنان تاثیرگذار

در ترکیب جدید تیم ملی تونس، «الیاس سخیری» همچنان یکی از ستون‌های اصلی خط میانی به شمار می‌رود. این هافبک باتجربه با عملکرد منظم در بازی‌های اخیر، به واسطه قدرت بالای توپ‌گیری، هوش تاکتیکی و توانایی در کنترل ریتم بازی، به رهبر میانه میدان تبدیل شده و نقش مهمی در برنامه‌های تاکتیکی صبری لاموشی ایفا خواهد کرد.

در همین فهرست، حضور «رانی خدیرا» نیز مورد توجه قرار گرفته است. هافبک ۳۲ ساله یونیون برلین که اخیراً تابعیت تونس را پذیرفته، به تیم ملی این کشور اضافه شده و نکته جالب اینکه با این اتفاق، او و برادرش سامی خدیرا در دو تیم ملی متفاوت در جام جهانی حضور داشته‌اند؛ اتفاقی نادر در فوتبال جهان.

در مقابل، چند چهره باتجربه از ترکیب کنار گذاشته شده‌اند. بازیکنانی چون «فرجان ساسی»، «نعیم اسلیتی»، «اسامه حدادی» و «یاسین مریاح» پس از جام ملت‌های آفریقا از فهرست تیم ملی خارج شده‌اند. با وجود تجربه بالا، کادر فنی این تصمیم را در راستای جوان‌سازی و تغییر نسل اتخاذ کرده است.

در حاشیه این فهرست، نام «لویی بن‌فرحات» بیش از سایرین خبرساز شده است. این بازیکن ۱۹ ساله باشگاه کارلسروهه که در فصل جاری ۶ گل در ۱۹ بازی به ثمر رسانده، مدتی در آستانه دعوت به تیم ملی تونس قرار داشت. با این حال صبری لاموشی اعلام کرده به دلیل عدم تمایل اولیه و پیام منتقل‌شده از سوی خانواده بازیکن، روند دعوت او متوقف شده و پرونده حضورش در تیم ملی فعلاً بسته است.

لیست تیم ملی فوتبال تونس برای جام جهانی ۲۰۲۶

تیم ملی فوتبال تونس در رنکینگ ۴۴ فیفا قرار دارد.

سوئد و امیدوار به نتیجه گیری

تیم ملی فوتبال مردان سوئد زیر نظر فدراسیون فوتبال این کشور فعالیت می‌کند و بازی‌های خانگی خود را در «نشنال‌آرنا» سولنا برگزار می‌کند. سوئد از تیم‌های باسابقه فوتبال جهان است که بین سال‌های ۱۹۴۵ تا اواخر دهه ۱۹۵۰ در سطح اول فوتبال اروپا قرار داشت.

این تیم تاکنون ۱۲ بار در جام جهانی حضور داشته و نخستین تجربه‌اش به سال ۱۹۳۴ بازمی‌گردد. مهم‌ترین افتخارات سوئد در جام جهانی شامل نایب‌قهرمانی ۱۹۵۸ (به عنوان میزبان)، مقام سوم در ۱۹۵۰ و ۱۹۹۴ و همچنین مقام پنجم در ۱۹۷۴ است. بهترین دوران تاریخ این تیم در جام جهانی‌ها به دو مقطع ۱۹۵۸ و ۱۹۹۴ برمی‌گردد.

در جام جهانی ۱۹۳۸، سوئد تا رتبه چهارم رسید و در ۱۹۵۰ با وجود محدودیت استفاده از بازیکنان حرفه‌ای، پس از شکست مقابل برزیل و اروگوئه در نهایت سوم شد. نقطه اوج نخست در جام جهانی ۱۹۵۸ رقم خورد؛ جایی که سوئد با عبور از تیم‌هایی مانند اتحاد جماهیر شوروی و آلمان غربی به فینال رسید اما ۵ بر ۲ مقابل برزیل شکست خورد و نایب‌قهرمان شد.

در دهه ۱۹۷۰، سوئد در جام جهانی ۱۹۷۴ عملکرد خوبی داشت و به مرحله دوم گروهی رسید و در نهایت پنجم شد. در این دوره پیروزی ۳ بر صفر مقابل اروگوئه از نتایج مهم تیم بود.

اوج دوم فوتبال سوئد در جام جهانی ۱۹۹۴ آمریکا رقم خورد؛ جایی که این تیم پس از صعود از گروهی دشوار، با شکست عربستان و رومانی به نیمه‌نهایی رسید. سوئد در نهایت با پیروزی مقابل بلغارستان سوم شد و بهترین خط حمله تورنمنت را با ۱۵ گل ثبت کرد.

در دهه ۲۰۰۰، سوئد در جام جهانی ۲۰۰۲ به یک‌هشتم نهایی رسید اما مقابل سنگال حذف شد. در ۲۰۰۶ نیز پس از صعود از گروهی شامل انگلیس، پاراگوئه و ترینیداد، در مرحله یک‌هشتم با شکست مقابل آلمان کنار رفت.

در سال ۲۰۱۸، سوئد پس از ۱۲ سال غیبت به جام جهانی بازگشت و با صدرنشینی در گروهی که آلمان نیز در آن حضور داشت، تا یک‌چهارم نهایی بالا آمد اما مقابل انگلیس حذف شد.

در مجموع، کارنامه سوئد در جام جهانی شامل دو نایب‌قهرمانی بزرگ (۱۹۵۸)، یک عنوان سومی (۱۹۵۰ و ۱۹۹۴)، یک چهارمی (۱۹۳۸) و چند حضور در مراحل حذفی در دهه‌های اخیر است؛ تیمی که همواره در مقاطع مختلف، توانسته در سطح جهانی اثرگذار ظاهر شود، هرچند ثبات قهرمانی نداشته است.

گراهام پاتر سرمربی تیم ملی فوتبال سوئد

گراهام استیون پاتر، مربی انگلیسی فوتبال، از اکتبر ۲۰۲۵ هدایت تیم ملی سوئد را برعهده گرفت؛ مأموریتی کوتاه‌مدت اما کاملاً نتیجه‌محور که هدف اصلی آن رساندن «زردپوشان» به جام جهانی ۲۰۲۶ بود.

پاتر کار خود را در شرایطی آغاز کرد که سوئد با شکست سنگین ۴ بر یک برابر سوئیس در انتخابی جام جهانی وارد بحران شده بود. با این حال، او در ادامه توانست تیم را در مسیر پلی‌آف‌ها به ثبات برساند و نتایج تعیین‌کننده‌ای کسب کند.

در مسیر صعود، سوئد تحت هدایت او در سه بازی کلیدی پلی‌آف به میدان رفت و دو پیروزی مهم به دست آورد؛ ابتدا با برتری ۳ بر یک مقابل اوکراین در نیمه‌نهایی پلی‌آف که با درخشش ویکتور یوکرش و هت‌تریک او همراه بود، و سپس با پیروزی ۳–۲ برابر لهستان در دیدار نهایی پلی‌آف که حکم صعود مستقیم به جام جهانی را صادر کرد.

بر اساس آمار این مقطع، پاتر در مجموع در پلی‌آف‌ها ۳ مسابقه حساس را پشت سر گذاشت، ۲ برد و یک شکست ثبت کرد و در نهایت موفق شد سوئد را به جام جهانی ۲۰۲۶ برساند؛ صعودی که پس از چند دوره ناکامی، اهمیت ویژه‌ای برای فوتبال این کشور داشت.

در مجموع، دوره کوتاه حضور پاتر در تیم ملی سوئد با وجود شروع پرنوسان، با عبور موفق از مرحله پلی‌آف و ثبت صعود به جام جهانی به پایان رسید؛ مأموریتی که به‌عنوان مهم‌ترین دستاورد او در سطح ملی ثبت شد.

بازیکنان تاثیرگذار

ترکیب فعلی تیم ملی فوتبال سوئد در مقایسه با نسل‌های گذشته، از نظر تعداد ستاره‌های شناخته‌شده در سطح اول فوتبال اروپا با محدودیت‌هایی روبه‌رو است و در آن، چهره‌های مطرح بین‌المللی به‌طور گسترده دیده نمی‌شوند.

در این میان، ویکتور یوکرش، مهاجم آرسنال، مهم‌ترین و شاخص‌ترین بازیکن ترکیب فعلی سوئد به شمار می‌رود. او به عنوان چهره اصلی خط حمله، نقش تعیین‌کننده‌ای در ساختار هجومی تیم دارد و عملاً به عنوان مهره کلیدی و امید اصلی گلزنی سوئد شناخته می‌شود.

در کنار یوکرش، سایر بازیکنان ترکیب بیشتر از بازیکنان شاغل در لیگ‌های متوسط اروپایی تشکیل شده‌اند و برخلاف دوره‌های گذشته فوتبال سوئد، حضور ستاره‌های طراز اول در سطح باشگاهی اروپا کمتر به چشم می‌خورد. همین موضوع باعث شده بار اصلی فنی و رسانه‌ای تیم بر دوش یوکرش قرار بگیرد و او به عنوان شناخته‌شده‌ترین نام در فهرست فعلی مطرح شود.

در مجموع، تیم ملی سوئد در شرایطی قرار دارد که بیش از اتکا به نام‌های بزرگ، بر انسجام تیمی و نقش محوری یوکرش در خط حمله تکیه دارد؛ موضوعی که اهمیت عملکرد او را در رقابت‌های پیش‌رو دوچندان کرده است.

تیم ملی فوتبال سوئد در رنکینگ ۳۸ فیفا قرار دارد.

برنامه بازی های گروه F جام جهانی به شرح زیر است:

یکشنبه ۲۴ خرداد

* هلند - ژاپن - ساعت: ۲۳:۳۰

دوشنبه ۲۵ خرداد

* سوئد - تونس - ساعت: ۰۵:۳۰

شنبه ۳۰ خرداد

* تونس - ژاپن - ساعت: ۰۷:۳۰

* هلند - سوئد - ساعت: ۲۰:۳۰

جمعه ۵ تیر

* تونس - هلند - ساعت: ۰۲:۳۰

* ژاپن - سوئد - ساعت: ۰۲:۳۰