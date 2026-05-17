به گزارش خبرگزاری مهر، هیئتی از فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) به ریاست ماتیاس گرافستروم روز شنبه ۲۶ اردیبهشت در شهر استانبول با مسئولان فدراسیون فوتبال ایران دیدار و درباره حضور تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ گفتگو کرد.

در این نشست که در مقر فدراسیون فوتبال ترکیه برگزار شد، مسئولان فیفا ضمن ارائه توضیحاتی درباره مسائل اجرایی، پروتکل‌ها و برنامه‌ریزی‌های مسابقات، بر حمایت کامل خود از حضور تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ تاکید کردند.

جیانی اینفانتینو پیش از این اعلام کرده بود که ایران در آمریکای شمالی مورد استقبال قرار خواهد گرفت و جام جهانی ۲۰۲۶ فراگیرترین رویداد ورزشی تاریخ خواهد بود. گرافستروم نیز در دیدار با مهدی تاج و مدیران فدراسیون فوتبال ترکیه تاکید کرد فیفا در تلاش است شرایطی فراهم شود تا حضور ایران در این رقابت‌ها بدون مشکل، حرفه‌ای و همراه با آرامش باشد.

دبیرکل فیفا در این خصوص گفت: نشست بسیار خوب و سازنده‌ای با فدراسیون فوتبال ایران داشتیم. همکاری نزدیکی با یکدیگر داریم و مشتاقانه منتظر حضور ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ هستیم. درباره برخی مسائل اجرایی که با همه فدراسیون‌ها مطرح می‌شود گفت‌وگو کردیم و خوشحالیم که این تبادل نظر در فضایی مثبت انجام شد. هم فیفا و هم فدراسیون فوتبال ایران از نتایج این جلسه رضایت دارند و مشتاق استقبال از تیم ملی ایران در آمریکا، کانادا و مکزیک هستند.

مهدی تاج نیز اظهار داشت: جلسه‌ای مثبت و سازنده با فیفا برگزار کردیم. نگرانی‌های خود را مطرح کردیم و دو طرف بر تعهد مشترک برای فراهم شدن شرایط حضور روان و بدون مشکل تیم ملی ایران در جام جهانی تاکید داشتند.

تیم ملی فوتبال ایران برای چهارمین دوره متوالی جواز حضور در جام جهانی را کسب کرده و قرار است ماه آینده در آمریکا به مصاف تیم‌های تیم ملی فوتبال نیوزیلند، تیم ملی فوتبال بلژیک و تیم ملی فوتبال مصر برود. همچنین کمپ تمرینی ایران در شهر توسان در نظر گرفته شده است.

هیئت فیفا همچنین با مدیران فدراسیون فوتبال ترکیه به ریاست ابراهیم حاجی‌عثمان‌اوغلو دیدار کرد. ترکیه پس از حضور موفق در جام جهانی ۲۰۰۲ و کسب مقام سومی، حالا بار دیگر امیدوار است پس از سال‌ها به بزرگ‌ترین آوردگاه فوتبال جهان بازگردد.