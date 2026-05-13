به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی علوی شامگاه چهارشنبه در دیدار با نماینده ولیفقیه در سپاه بیتالمقدس کردستان، با اشاره به اجرای طرح ملی «مهتا» اظهار کرد: این طرح با هدف آموزش مهارتهای کاربردی به سربازان وظیفه، زمینه ورود آسانتر آنان به بازار کار را فراهم کرده است.
وی افزود: ارائه آموزشهای متناسب با نیاز بازار، علاوه بر افزایش توانمندیهای عملی سربازان، موجب تقویت خودباوری، امید به آینده و کاهش فاصله میان آموزش و اشتغال میشود.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای کردستان با اشاره به ظرفیتهای پادگان آموزشی ننله گفت: این مرکز به دلیل برخورداری از امکانات و زیرساختهای مناسب، بستر مطلوبی برای اجرای دورههای مهارتی هدفمند دارد و میتواند نقش مؤثری در تربیت نیروی انسانی ماهر ایفا کند.
علوی توسعه آموزشهای مهارتی در دوران سربازی را نوعی سرمایهگذاری برای آینده جوانان دانست و تصریح کرد: مهارتآموزی علاوه بر ایجاد فرصت اشتغال، به افزایش بهرهوری و ارتقای توان اقتصادی جامعه کمک میکند.
وی بر تقویت همکاری میان دستگاههای اجرایی و نهادهای مرتبط تأکید کرد و افزود: برای ارتقای کیفیت آموزشها و بهرهمندی هرچه بیشتر سربازان از دورههای تخصصی، هماهنگی و حمایت مستمر دستگاهها ضروری است.
