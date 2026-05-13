۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۲۶

علوی: پادگان ننله ظرفیت تبدیل شدن به قطب مهارت‌آموزی سربازان را دارد

سنندج- مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای کردستان گفت: پادگان آموزشی ننله با برخورداری از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های مناسب، می‌تواند به یکی از مراکز موفق مهارت‌آموزی و تربیت نیروی کار ماهر تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی علوی شامگاه چهارشنبه در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان، با اشاره به اجرای طرح ملی «مهتا» اظهار کرد: این طرح با هدف آموزش مهارت‌های کاربردی به سربازان وظیفه، زمینه ورود آسان‌تر آنان به بازار کار را فراهم کرده است.

وی افزود: ارائه آموزش‌های متناسب با نیاز بازار، علاوه بر افزایش توانمندی‌های عملی سربازان، موجب تقویت خودباوری، امید به آینده و کاهش فاصله میان آموزش و اشتغال می‌شود.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای کردستان با اشاره به ظرفیت‌های پادگان آموزشی ننله گفت: این مرکز به دلیل برخورداری از امکانات و زیرساخت‌های مناسب، بستر مطلوبی برای اجرای دوره‌های مهارتی هدفمند دارد و می‌تواند نقش مؤثری در تربیت نیروی انسانی ماهر ایفا کند.

علوی توسعه آموزش‌های مهارتی در دوران سربازی را نوعی سرمایه‌گذاری برای آینده جوانان دانست و تصریح کرد: مهارت‌آموزی علاوه بر ایجاد فرصت اشتغال، به افزایش بهره‌وری و ارتقای توان اقتصادی جامعه کمک می‌کند.

وی بر تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط تأکید کرد و افزود: برای ارتقای کیفیت آموزش‌ها و بهره‌مندی هرچه بیشتر سربازان از دوره‌های تخصصی، هماهنگی و حمایت مستمر دستگاه‌ها ضروری است.

کد مطلب 6829433

