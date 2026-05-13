به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی در حاشیه سفر به میناب و در جمع خبرنگاران آخرین تصمیمات این وزارتخانه برای برگزاری امتحانات پایان سال تحصیلی در شرایط خاص کشور را تشریح کرد.
وی با اشاره به اینکه تنها دو هفته تا پایان سال تحصیلی باقی مانده، اظهار داشت: با توجه به شرایط کاملاً جنگی و احتمال وقوع ناگهانی حوادث، برنامهریزیها را با حساسیت بالایی دنبال میکنیم. در همین راستا، تکلیف ۹ میلیون دانشآموز مقطع ابتدایی کاملاً مشخص است و هیچ بحثی در مورد آنها نداریم.
وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: در مقطع ابتدایی، اساساً امتحانات بهصورت حضوری برگزار نمیشود و فرایند سنجش و ارزیابی دانشآموزان در طول سال تحصیلی انجام میگیرد. معلمان از ۹ خرداد به بعد صرفاً نمرات را در سامانه ثبت میکنند و این موضوع برای ۹ میلیون دانشآموز این مقطع حلشده است.
کاظمی درباره مقطع متوسطه اول و دوم گفت: برآورد ما این است که در هر پایه، حداکثر بین ۵۰ تا ۶۰ دانشآموز حضور داشته باشند که این تعداد از نظر تجمع و پراکندگی قابل مدیریت است. با این حال، اختیار تصمیمگیری نهایی را به شورای تأمین استانها واگذار کردهایم.
وی افزود: شورای تأمین میتواند بهصورت کلی برای کل استان تصمیم بگیرد یا این اختیار را به شورای تأمین مناطق تفویض کند. تشخیص نهایی با استاندار محترم است و ما در سطح وزارتخانه در این زمینه دخالت نمیکنیم.
وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر رویکرد وزارتخانه متبوعش خاطرنشان کرد: اولویت ما برگزاری امتحانات بهصورت حضوری است، چرا که اعتبار آزمون را بالاتر میبرد، نگرانی خانوادهها را کاهش میدهد و دانشآموز با تمرکز بیشتری به سؤالات پاسخ میدهد. اما اگر شرایط سخت و ناامن باشد، سلامت بچهها اولویت نخست ما خواهد بود.
