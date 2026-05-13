  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۰۲

۲۵۰۰ مگاوات نیروگاه جدید تا دوماه آینده وارد مدار می‌شود

۲۵۰۰ مگاوات نیروگاه جدید تا دوماه آینده وارد مدار می‌شود

رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق گفت: در تلاشیم طی یک برنامه فشرده در ۶۰ روز آینده ۲۵۰۰ مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن طرزطلب، رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق با بیان اینکه هم‌اکنون بیش از ۹۰۰ سایت نیروگاه تجدیدپذیر در کشور وجود دارد که هر روز هم به این تعداد اضافه می‌شود، تصریح کرد: این به‌معنی نیاز گسترده و بازار بزرگی است که در زمینه تجهیزات و از جمله ترانس به وجود آمده است، همچنین در حوزه ساخت نیروگاه‌های بادی نیز در منطقه شرقی کشور در حال توسعه برنامه‌ها هستیم.

وی با اشاره به اینکه رفع نیازهای نیروگاه‌های خورشیدی به ترانس باید در دستور کار قرار گیرد، گفت: پروژه‌های بسیار زیادی در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی در کشور باز شده است، اما نیازمندی‌های حوزه ترانس، کابل و... نیز وجود دارد.

کد مطلب 6829091
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه