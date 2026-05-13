به گزارش خبرگزاری مهر، محسن طرزطلب، رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق با بیان اینکه هماکنون بیش از ۹۰۰ سایت نیروگاه تجدیدپذیر در کشور وجود دارد که هر روز هم به این تعداد اضافه میشود، تصریح کرد: این بهمعنی نیاز گسترده و بازار بزرگی است که در زمینه تجهیزات و از جمله ترانس به وجود آمده است، همچنین در حوزه ساخت نیروگاههای بادی نیز در منطقه شرقی کشور در حال توسعه برنامهها هستیم.
وی با اشاره به اینکه رفع نیازهای نیروگاههای خورشیدی به ترانس باید در دستور کار قرار گیرد، گفت: پروژههای بسیار زیادی در حوزه نیروگاههای خورشیدی و بادی در کشور باز شده است، اما نیازمندیهای حوزه ترانس، کابل و... نیز وجود دارد.
