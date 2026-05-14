به گزارش خبرنگار مهر، نقشه های هواشناسی نشان می دهد که همزمان با روز پنجشنبه اقصی نقاط استان سمنان شاهد افزایش ابر، رگبار پراکنده، وزش باد شدید و همچنین تندباد خواهد بود. برای مرکز استان سمنان آسمان ابری، همراه با وزش باد و گرد و خاک و بارش رگبار باران پیش بینی شده است.

در شاهرود افزایش ابر، وزش باد رگبار و رعد و برق و همچنین بارش باران به خصوص در ارتفاعات شمالی این شهرستان طی روز پنجشنبه پیش بینی می شود همین وضعیت به صورت مشابه در دامغان هم پیش بینی شده اما با این تفاوت که سرعت وزش باد در این شهرستان بیشتر خواهد بود.

بیشینه و کمینه دمای هوای سمنان برای امروز پنجشنبه ۳۲ و ۱۹ درجه بالای صفر، شاهرود ۳۰ و ۱۵ درجه بالای صفر و دامغان ۳۱ و ۱۷ درجه بالای صفر اعلام شده است. در سرخه افزایش ابر، در برخی ساعات وزش باد شدید و احتمال بارش پراکنده پیش بینی شده است.

در گرمسار به خصوص در ساعات بعد از ظهر وزش باد شدید، گرد و خاک همچنین غبار پیش بینی می شود وضعیتی که مشابه آن را در ایوانکی هم شاهد خواهیم بود بیشینه و کمینه دمای هوای گرمسار برای امروز ۳۳ و ۱۹ درجه بالای صفر اعلام شده است.

برای میامی آسمانی ابری همراه با افزایش ابر و بارش باران و رعد و برق پیش بینی شده است بیشینه و کمینه دمای هوای میامی برای امروز پنجشنبه ۲۸ و ۱۵ درجه بالای صفر اعلام شده است برای فردا در اقصی نقاط استان سمنان آسمان نیمه ابری همراه با وزش باد نسبتاً شدید پیش بینی می شود.