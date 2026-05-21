هشدار هواشناسی به استان سمنان؛ بادهای شدید و رگبار مهمان شهرها

به گزارش خبرنگار مهر، نقشه‌های هواشناسی همزمان با روز پنجشنبه نشان می‌دهد که در اکثر نقاط استان سمنان شاهد وزش باد شدید و رگبار پراکنده خواهیم بود وضعیتی که تا شنبه تداوم خواهد داشت.

به دلیل وزش بادهای شدید و رگبار و رعد و برق سازمان هواشناسی هشدار خود را نیز صادر کرده است، طبق اعلام سازمان هواشناسی آسمان مرکز استان سمنان برای امروز نیمه ابری همراه با وزش باد شدید، گرد و خاک و غبار خواهد بود.

برای نیمه شمالی و ارتفاعات استان سمنان طی روزهای پنجشنبه و جمعه رگبار پراکنده، وزش باد شدید و رعد و برق پیش بینی شده است به این ترتیب در شاهرود شاهد وزش باد شدید، رگبار و رعد و برق به خصوص در نیمه شمالی خواهیم بود اتفاقی که در ارتفاعات دامغان به خصوص دیباج و محور کیاسر شاهد آن خواهیم بود از سوی دیگر طی امروز و فردا در دامغان وزش باد شدید راهم خواهیم داشت در نتیجه از مردم این شهرستان درخواست شده تا در روزهای پایان هفته به ییلاقات شمال و کوهستان های دامغان سفر نداشته باشند.

در میامی هم افزایش ابر، وزش باد شدید و رگبار پراکنده در روزهای پنجشنبه و جمعه صورت خواهد گرفت طبق اعلام سازمان هواشناسی دمای هوا در ارتفاعات دامفان و شاهرود و همچنین میامی، کاهش نسبی خواهد داشت وضعیتی که تا شنبه ادامه دارد.

در گرمسار شاهد وزش باد شدید، گرد و خاک هستیم وضعیتی که در ایوانکی و آرادان هم به صورت مشابه دیده می شود. وزش باد و گرد و خاک تا روز جمعه در غرب استان فعالیت خواهد داشت. برای سرخه نیز افزایش ابر، وزش باد شدید و گرد و خاک پیش بینی می شود از روز شنبه و یکشنبه به مرور جوی آرامتر در اقصی نقاط استان حاکم می شود.

بیشینه و کمینه دمای هوای سمنان برای امروز ۲۸ و ۱۷ درجه بالای صفر اعلام شده که در قیاس با سه روز اخیر چهار درجه گرمتر است از سوی دیگر برای فردا نیز بیشینه و کمینه دمای هوای مرکز استان ۲۹ و ۱۶ درجه بالای صفر اعلام شده است.

بیشینه و کمینه دمای هوای امروز آرادان ۲۹ و ۱۷ درجه بالای صفر، ایوانکی ۲۹ و ۱۷ درجه بالای صفر، گرمسار ۲۹ و ۱۸ درجه بالای صفر، شاهرود ۲۵ و ۱۴ درجه بالای صفر، سرخه ۲۹ و ۱۶ درجه بالای صفر و دامغان ۲۶ و۱۵ درجه بالای صفر اعلام شده است.