۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۳۷

هشدار هواشناسی به استان سمنان؛ بادهای شدید و رگبار مهمان شهرها

سمنان- نقشه‌های هواشناسی از شکل‌گیری سامانه ناپایدار در گستره استان سمنان حکایت دارد؛ جایی که وزش بادهای شدید همراه با گردوخاک و رگبار و رعدوبرق در ارتفاعات هوا را تحت تأثیر قرار داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نقشه‌های هواشناسی همزمان با روز پنجشنبه نشان می‌دهد که در اکثر نقاط استان سمنان شاهد وزش باد شدید و رگبار پراکنده خواهیم بود وضعیتی که تا شنبه تداوم خواهد داشت.

به دلیل وزش بادهای شدید و رگبار و رعد و برق سازمان هواشناسی هشدار خود را نیز صادر کرده است، طبق اعلام سازمان هواشناسی آسمان مرکز استان سمنان برای امروز نیمه ابری همراه با وزش باد شدید، گرد و خاک و غبار خواهد بود.

برای نیمه شمالی و ارتفاعات استان سمنان طی روزهای پنجشنبه و جمعه رگبار پراکنده، وزش باد شدید و رعد و برق پیش بینی شده است به این ترتیب در شاهرود شاهد وزش باد شدید، رگبار و رعد و برق به خصوص در نیمه شمالی خواهیم بود اتفاقی که در ارتفاعات دامغان به خصوص دیباج و محور کیاسر شاهد آن خواهیم بود از سوی دیگر طی امروز و فردا در دامغان وزش باد شدید راهم خواهیم داشت در نتیجه از مردم این شهرستان درخواست شده تا در روزهای پایان هفته به ییلاقات شمال و کوهستان های دامغان سفر نداشته باشند.

در میامی هم افزایش ابر، وزش باد شدید و رگبار پراکنده در روزهای پنجشنبه و جمعه صورت خواهد گرفت طبق اعلام سازمان هواشناسی دمای هوا در ارتفاعات دامفان و شاهرود و همچنین میامی، کاهش نسبی خواهد داشت وضعیتی که تا شنبه ادامه دارد.

در گرمسار شاهد وزش باد شدید، گرد و خاک هستیم وضعیتی که در ایوانکی و آرادان هم به صورت مشابه دیده می شود. وزش باد و گرد و خاک تا روز جمعه در غرب استان فعالیت خواهد داشت. برای سرخه نیز افزایش ابر، وزش باد شدید و گرد و خاک پیش بینی می شود از روز شنبه و یکشنبه به مرور جوی آرامتر در اقصی نقاط استان حاکم می شود.

بیشینه و کمینه دمای هوای سمنان برای امروز ۲۸ و ۱۷ درجه بالای صفر اعلام شده که در قیاس با سه روز اخیر چهار درجه گرمتر است از سوی دیگر برای فردا نیز بیشینه و کمینه دمای هوای مرکز استان ۲۹ و ۱۶ درجه بالای صفر اعلام شده است.

بیشینه و کمینه دمای هوای امروز آرادان ۲۹ و ۱۷ درجه بالای صفر، ایوانکی ۲۹ و ۱۷ درجه بالای صفر، گرمسار ۲۹ و ۱۸ درجه بالای صفر، شاهرود ۲۵ و ۱۴ درجه بالای صفر، سرخه ۲۹ و ۱۶ درجه بالای صفر و دامغان ۲۶ و۱۵ درجه بالای صفر اعلام شده است.

