مظفر: باید شاهد تغییر نسل در فوتسال بانوان باشیم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، شهرزاد مظفر اظهار داشت: با توجه به برگزاری تورنمنت کافا اواخر خرداد ماه به میزبانی تاجیکستان، ۴ مرحله اردوی تدارکاتی را درنظر گرفتیم تا بازیکنان مختلفی را ارزیابی کنیم. ۷۲ بازیکن زیر ۱۹ سال در بهمن ماه و طی ۳ مرحله اردوی استعدادیابی به تیم دعوت شدند که از بین نفرات، برترین‌ها را انتخاب کردیم. همچنین از ۲۹ اردیبهشت ماه یک اردو دو مرحله ای را شروع کردیم تا طی آن ۵۰ بازیکن را مد نظر داشته باشیم. این ۵۰ بازیکن منتخبین (۲۵ لیگ برتر) و (۲۵ نفر از لیگ یک و دو) هستند که برای اولین بار به اردوی تیم ملی دعوت می‌شوند.

وی در ادامه بیان داشت: در خرداد ماه نیز ۳ مرحله اردوی آماده سازی تا تورنمنت کافا را برگزار خواهیم کرد تا برترین ها اعزام شوند. قصد ما این است که بازیکنان جوان و با استعداد را به این تورنمنت ببریم تا تجربه کسب کنند، میدان ببینند تا آینده تیم ملی تامین شود. تیم ملی فوتسال ایران در کافا همیشه قهرمان بوده و برای این دوره نیز سعی می‌کنیم بهترین عملکرد را با توجه به جوان‌گرایی داشته باشیم و از نام ایران دفاع کنیم. تغییر نسل در تیم ملی فوتسال بانوان ایران یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و تلاش داریم بدون اتلاف وقت این فرآیند را با برنامه‌ریزی دقیق پیش ببریم.

مظفر با تأکید بر لزوم جوان‌سازی تیم ملی عنوان داشت: ملاک اصلی ما برای دعوت بازیکنان به اردو ابتدا رده سنی و سپس ارزیابی فنی آنها بوده تا بتوانیم نسل جدید و آینده‌دار فوتسال بانوان ایران را شناسایی و آماده حضور در تیم ملی کنیم. البته که این مسیر قرار نیست در چند ماه به نتیجه برسد و تغییر نسل نیازمند زمان بیشتری است که همه باید در این مسیر کنار تیم ملی کشورمان باشیم.

وی درباره حضور در تورنمنت کافا اذعان داشت: بچه‌ها در پی تعطیلی لیگ و شرایط جنگی در وضعیت ایده‌آل بدنی نیستند اما از سوی دیگر زمان زیادی هم برای آماده‌سازی در اختیار نداریم و باید تیم را ۲۵ خرداد راهی تاجیکستان کنیم. با این حال تلاش خواهیم کرد در فرصت باقی‌مانده بازیکنان اصلی و اعزامی را به آمادگی مطلوب برسانیم؛ اگر چه تمایل داشتم فقط با جوانان به کافا برویم اما باید هر چه داریم را استفاده کنیم.

سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان در پایان با تأکید بر لزوم استمرار ایران بر مسیر ۴ بار قهرمانی در کافا، گفت: در واقع رقابت‌های کافا برای ما حکم بازی‌های تدارکاتی را نیز خواهد داشت. هرچند قطعا به دنبال کسب نتیجه و دفاع از عنوان قهرمانی هستیم اما مهم‌تر از آن آماده‌سازی تیم برای اهداف بزرگ‌تر و مسابقات پیش‌رو خواهد بود.