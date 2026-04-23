ادامه مسابقات فوتسال خردسالان اردبیل در گرامیداشت شهدای مدرسه میناب

صمد نوتاش در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با هماهنگی مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل، ادامه مسابقات فوتسال رده سنی خردسالان از صبح روز جمعه سوم اردیبهشت‌ماه در سالن شهید آسمانی اردبیل برگزار خواهد شد

وی افزود: مسابقات بقیه رده های سنی هم از روز یک شنبه برگزار خواهد شد وادامه مسابقات جام رمضان خردسالان هم بانام شهدای میناب برگزار می شود

وی ادامه داد: رئیس هیأت فوتبال استان اردبیل گفت: این رقابت‌ها با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل جوان و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز مدرسه میناب برگزار می‌شود.

نوتاش همچنین خاطرنشان کرد: هیأت فوتبال استان اردبیل با هماهنگی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و هیأت فوتبال استان هرمزگان، از خانواده‌های معزز شهدای مدرسه میناب برای حضور در مراسم اختتامیه این مسابقات دعوت به عمل خواهد آورد.

وی ابراز امیدواری کرد که برگزاری چنین برنامه‌هایی در کنار فعالیت‌های ورزشی، زمینه ترویج ارزش‌های فرهنگی و معنوی در میان ورزشکاران خردسال و خانواده‌ها را بیش از پیش فراهم کند.