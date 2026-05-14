۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۱۱

آغاز نشست وزرای امور خارجه عضو بریکس

دقایقی پیش، نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو بریکس آغاز شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، نشست وزرای خارجه کشورهای عضو بریکس آغاز شد. قرار است در این نشست وزیر امور خارجه کشورمان سخنرانی کند.

همچنین قرار است در حاشیه این نشست، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان با وزرای خارجه کشورهای هند، برزیل، مصر، کوبا و روسیه دیدار دوجانبه انجام دهد.

جمهوری اسلامی ایران،‌ برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، مصر، اتیوپی، امارات متحده عربی و اندونزی ۱۰ عضو گروه بریکس را تشکیل می‌دهند. این گروه همچنین دسته جدیدی با عنوان شریک را برای کشورهای علاقه‌مند به همکاری ایجاد کرده است.

این نشست مقدمه‌ای بر هجدهمین اجلاس بریکس است که قرار است در ماه سپتامبر در دهلی نو برگزار شود.

نفیسه عبدالهی

