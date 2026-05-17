۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۴۴

وزنه‌برداری قهرمانی آسیا- هند

وزنه‌بردار ایران اوت کرد

علیرضا نصیری وزنه‌بردار دسته ۱۱۰ کیلوگرم کشورمان در مسابقات قهرمانی آسیا در یک ضرب با سه حرکت خطا اوت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی آسیا از ۲۱ تا ۲۷ اردیبهشت در گاندی‌نگر ایالت گجرات هند در حال برگزاری است و تیم ملی وزنه‌برداری ایران با دو نماینده علیرضا نصیری در دسته ۱۱۰ کیلوگرم و علیرضا یوسفی در دسته ۱۱۰+ کیلوگرم در این مسابقات حضور پیدا کردند. در دسته ۱۱۰ کیلوگرم ۷ وزنه‌بردار با یکدیگر رقابت می‌کنند.

نتایج علیرضا نصیری نماینده وزنه‌برداری ایران در یک ضرب به شرح زیر است:

نصیری در حرکت اول یک ضرب موفق به مهار وزنه ۱۸۷کیلوگرم نشد، در دومین حرکت یک ضرب هم نتوانست وزنه ۱۸۸ کیلوگرم را مهار کند. در سومین حرکت یک ضرب نصیری وزنه ۱۸۹ کیلوگرم را انتخاب کرد اما باز هم موفق به مهار آن نشد. به این ترتیب علیرضا نصیری وزنه‌بردار کشورمان در یک ضرب اوت کرد.

سیده فرزانه شریفی

    • IR ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
      اینم سه باره داره اوت میکنه در یکضرب. کمتر شروع میکرد بهتر بود. جای تاسفه تیم دونفره یکنفرشم اوت کرد

