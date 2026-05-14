توقیف کامیون حامل سوخت قاچاق با چاشنی رب در سربیشه

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس؛ سرهنگ صالحی اظهار داشت :مأموران یگان امداد این شهرستان هنگام کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیون کشنده ولوو مشکوک شدند که جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی، دربازرسی از این کامیون، ۹۰۰ لیتر فرآورده های نفتی قاچاق زیر بار قوطی رب کشف کردند که در این رابطه خودرو توقیف و یک نفر دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

وی بیان کرد: از شهروندان خواستاریم در صورت اطلاع از هر گونه فعالیت های غیرقانونی و موارد مشکوک با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس و یا از طریق پیامک با سامانه ۱۱۰۵۶ موضوع را به پلیس اطلاع دهند.