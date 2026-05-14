  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۵۴

توقیف کامیون حامل سوخت قاچاق با چاشنی رب در سربیشه

بیرجند- فرمانده انتظامی سربیشه از کشف ۹۰۰ لیتر فرآورده های نفتی قاچاق زیر بار قوطی رب در بازرسی از یک دستگاه کامیون ولوو در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس؛ سرهنگ صالحی اظهار داشت :مأموران یگان امداد این شهرستان هنگام کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیون کشنده ولوو مشکوک شدند که جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی، دربازرسی از این کامیون، ۹۰۰ لیتر فرآورده های نفتی قاچاق زیر بار قوطی رب کشف کردند که در این رابطه خودرو توقیف و یک نفر دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

وی بیان کرد: از شهروندان خواستاریم در صورت اطلاع از هر گونه فعالیت های غیرقانونی و موارد مشکوک با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس و یا از طریق پیامک با سامانه ۱۱۰۵۶ موضوع را به پلیس اطلاع دهند.

