تقویت تشکل‌ های محیط زیستی شمیرانات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست استان تهران، حسن عباس‌ نژاد، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، روز گذشته ۲۳ اردیبهشت ماه در نشست با نمایندگان تشکل‌ های محیط زیستی شهرستان شمیرانات، از طرح جدید این اداره کل برای تقویت همکاری‌ های مردمی در حفاظت از مناطق طبیعی خبر داد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در این نشست با بررسی مشکلات ناشی از ورود غیرمجاز دام به مناطق تحت مدیریت، بر اهمیت ایجاد هم‌ افزایی میان نیروهای دولتی و مردمی تأکید کرد.

وی افزود: برای کنترل دقیق‌ تر گلوگاه‌ های ورودی، تیم‌ های نظارتی مشترکی میان کارشناسان این اداره کل و اعضای تشکل‌ ها تشکیل خواهد شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران همچنین با اشاره به اهمیت تخصص در فعالیت‌ های محیط زیستی، بیان داشت: ما در صدد هستیم با برگزاری دوره‌ های آموزشی برای اعضای تشکل‌ ها، توانمندی آنها را ارتقا دهیم و افراد آموزش‌ دیده پس از تایید صلاحیت، با دریافت "کارت همیار محیط زیست"، به عنوان بازوی کمکی سازمان در نظارت بر مناطق فعالیت خواهند کرد.

این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: در کنار تقویت مشارکت مردمی، شناسایی متخلفان و ارجاع پرونده‌ های تخلف به دستگاه قضایی، از ارکان اصلی این طرح برای صیانت از منابع طبیعی شهرستان شمیرانات خواهد بود.

