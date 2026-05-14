ماندگاری: عید غدیر میدان جهاد تبیین ولایت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی ماندگاری ظهر پنجشنبه در جلسه هماهنگی جشن‌های عید غدیر در شیراز با تأکید بر ضرورت اخلاص در فعالیت‌های فرهنگی گفت: هر جا کار برای خدا انجام شده، بن‌بستی وجود نداشته و وعده‌های الهی شامل حال مردم شده است.

وی با اشاره به آیه «اوفوا بعهدی اوف بعهدکم» اظهار کرد: اگر فعالیت‌های فرهنگی و مردمی بر اساس اصول قرآنی و برای رضای الهی انجام شود، خداوند خود پشتیبان و تأمین‌کننده آن خواهد بود.

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه «کار برای خدا نشد ندارد»، افزود: بسیاری از نگرانی‌ها درباره امکانات، جمعیت و پشتیبانی‌ها ناشی از تکیه بر توان ظاهری است، در حالی که اگر اتصال به خدا شکل بگیرد، حتی یک نفر هم می‌تواند منشأ اثر بزرگ شود.

اخلاص مهم‌ترین اصل در کار فرهنگی است

حجت الاسلام ماندگاری با مرور نمونه‌هایی از تاریخ انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و حوادثی مانند شکست آمریکا در طبس، تصریح کرد: قدرت حقیقی جمهوری اسلامی به تجهیزات نظامی محدود نیست، بلکه ریشه در ایمان، توکل و «الله‌اکبر» دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، اخلاص را مهم‌ترین اصل کار فرهنگی دانست و گفت: گاهی در فعالیت‌های فرهنگی به دنبال دیده شدن مجموعه، هیئت، موکب یا نام افراد هستیم، در حالی که قرآن تأکید دارد کار باید خالصانه و بدون سهم‌خواهی انجام شود.

این سخنران مذهبی با تأکید بر رعایت حدود الهی در برنامه‌های فرهنگی افزود: نمی‌توان برای برگزاری جشن‌های دینی، اصول و چارچوب‌های شرعی را نادیده گرفت؛ غدیر باید مظهر ولایت، تقوا و پایبندی به احکام الهی باشد.

حجت الاسلام ماندگاری همچنین خواستار بازنگری در شیوه برگزاری جشن‌های غدیر شد و بیان کرد: اصل، رساندن پیام غدیر و ولایت به مردم است و نباید صرفاً به قالب‌های تکراری و چند سال گذشته اکتفا کرد؛ باید متناسب با شرایط و مخاطبان، روش‌های اثرگذار و خلاقانه انتخاب شود.

وی با اشاره به ضرورت توجه به همه اقشار جامعه اظهار کرد: پیام امیرالمؤمنین(ع) باید به همه مردم با هر سلیقه و ظاهری برسد و نباید دایره مخاطبان فعالیت‌های دینی محدود شود.

دشمن اصل ولایت فقیه را هدف گرفته است

استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: امروز دشمن، اصل ولایت فقیه را هدف قرار داده و تداوم غدیر در دوران غیبت، دفاع از ولایت فقیه است؛ بنابراین جشن‌های غدیر باید به میدان تبیین این حقیقت تبدیل شود.

حجت الاسلام ماندگاری با بیان اینکه غدیر ظرفیت بزرگی برای امیدآفرینی، وحدت و نشاط اجتماعی دارد، گفت: این مناسبت نباید تنها به برپایی جشن و کاروان محدود شود، بلکه باید به فرصتی برای تبیین معارف دینی، تقویت انسجام اجتماعی و ایجاد حرکت فرهنگی ماندگار تبدیل شود.

وی در پایان با تأکید بر توسل و توکل در فعالیت‌های فرهنگی افزود: هر اندازه برنامه‌ها با نیت خالص، رعایت تقوا و توجه به رضایت امام زمان(عج) همراه باشد، برکات الهی نیز بیشتر شامل حال جامعه خواهد شد.