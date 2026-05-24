ولدان: عید غدیر سال جاری رنگ مقاومت و بیعت با ولایت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان صبح شنبه در نشست هم‌اندیشی مسئولان مواکب خیابانی و میدان‌گاهی غدیر در شیراز، با بیان اینکه غدیر امسال رنگ و بوی دیگری دارد، اظهار کرد: در شرایطی قرار داریم که پس از جنگ ۱۲ روزه و فتوحات جبهه مقاومت، ملت ایران بیش از گذشته معنای ایستادگی و همراهی با ولایت را درک کرده‌اند.

وی با اشاره به نگاه دینی به مسئله جنگ افزود: برخی جنگ را ننگ می‌دانند اما در مکتب اسلام، جنگی که برای حق و دفاع از حقیقت باشد، گنج و مایه خودسازی، جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با تأکید بر اینکه مهم‌ترین پیام غدیر «در کنار امام ماندن» است، ادامه داد: در واقعه غدیر، مردم با امیرالمؤمنین(ع) بیعت کردند اما آنچه باقی نماند، همراهی و معیت با امام بود و همین فاصله گرفتن امت از ولایت، تاریخ اسلام را دچار تلخ‌ترین حوادث کرد.

حجت الاسلام ولدان با بیان اینکه امیرالمؤمنین(ع) پس از رحلت پیامبر(ص) همان علیِ خیبرشکن بود، گفت: آنچه تغییر کرد، امت بود؛ مردمی که میدان را خالی کردند و امام را تنها گذاشتند.

وی افزود: اگر امت پای کار امام نباشد، حتی عدالت و حقانیت علی(ع) نیز در جامعه محقق نخواهد شد و تاریخ، دچار انحراف می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به نقش مردم در استمرار مسیر ولایت تصریح کرد: همه مسئله تاریخ این است که آیا امت در کنار امام می‌ایستد یا خیر؛ غدیر نیز دقیقاً همین پیام را برای همه دوران‌ها به همراه دارد.

حجت الاسلام ولدان با اشاره به نقش روح‌الله خمینی در احیای فرهنگ ولایت‌مداری گفت: امام خمینی(ره) بار دیگر این حقیقت را زنده کرد که دین تنها عبادت فردی نیست بلکه جامعه باید بر مدار ولایت حرکت کند.

وی ادامه داد: تربیت ولایی ملت ایران سبب شد نوجوانانی مانند محمدحسین فهمیده و فرماندهانی چون قاسم سلیمانی در میدان مقاومت بدرخشند و امروز نیز مردم ایران با حضور در صحنه، جهان را متحیر کرده‌اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با بیان اینکه غدیر امسال باید جلوه‌ای از «بیعت و عهد با ولایت» باشد، اظهار کرد: شعار اصلی برنامه‌های غدیر امسال، بیعت و وفاداری به مسیر امیرالمؤمنین(ع) و ولایت است.

حجت الاسلام ولدان همچنین پیشنهاد طراحی شعار متناسب با زیست‌بوم شیراز را مطرح کرد و گفت: پیشنهاد شده شعار «شیراز؛ شیرازه مقاومت و ولایت» برای برنامه‌های غدیر امسال مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که برگزاری باشکوه برنامه‌های غدیر در شیراز، موجب خشنودی قلب حضرت ولیعصر(عج) و ثبت برگ زرین دیگری در تاریخ این حرم اهل‌بیت(ع) شود.