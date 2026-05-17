برگزاری «مهمونی کیلومتری غدیر» در شیراز با محوریت ۸ میدان اصلی

سرهنگ پاسدار مجید علی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، از جزئیات برگزاری رویداد بزرگ و مردمی «مهمونی کیلومتری غدیر» در شیراز خبر داد و این برنامه را یکی از گستردهترین رویدادهای فرهنگی–مذهبی سالهای اخیر در سطح شهر دانست.
وی با اشاره به طراحی جدید این رویداد در سال جاری گفت: امسال «مهمونی کیلومتری غدیر شیراز » با محوریت میادین هشتگانه و با رویکردی شبکهای در سطح شهر شیراز برنامهریزی شده است تا علاوه بر تمرکز در یک نقطه، تمامی مناطق شهری درگیر این جریان معنوی و مردمی شوند.
فرمانده قرارگاه احمد بن موسی(ع) سپاه فجر فارس در تشریح این میادین افزود: بر اساس برنامهریزی انجامشده، میادین «الله، نصر، ولیعصر، شهدا، امام حسین (ع)، قهرمانان، معلم و غدیر شهرک گلستان» بهعنوان هشت محور اصلی این رویداد تعیین شدهاند که هر یک نقش یک کانون فعال فرهنگی، اجتماعی و مردمی را در طول برگزاری مراسم ایفا خواهند کرد.
سرهنگ علی پور ادامه داد: این برنامه از عید سعید قربان تا عید غدیر خم و به مدت ۱۵ روز با عنوان «مهمونی کیلومتری از میدان الله تا میدان غدیر» برگزار خواهد شد و در این بازه زمانی، شهر شیراز عملاً به یک مسیر بزرگ خدمترسانی، نشاط معنوی و فعالیتهای فرهنگی تبدیل میشود.
وی با تأکید بر نقشآفرینی مردم و مواکب مردمی در اجرای این رویداد تصریح کرد: محور اصلی این برنامه بر پایه مشارکت مردمی طراحی شده است و مواکب فعال در سطح شهر شیراز نقش مهمی در برگزاری برنامهها، ارائه خدمات فرهنگی، پذیرایی، فعالیتهای جهادی و برنامههای هنری و مذهبی خواهند داشت.
«مهمونی کیلومتری غدیر» یک حرکت جریانساز فرهنگی است
فرمانده قرارگاه احمد بن موسی(ع) سپاه فجر فارس با بیان اینکه هماهنگی دقیق میان نهادهای اجرایی در دستور کار قرار گرفته است، گفت: مسئولان هر یک از میادین هشتگانه موظف هستند برنامههای پیشنهادی، ظرفیتها و نیازمندیهای خود را به نواحی بسیج شیراز اعلام کنند تا پس از جمعبندی در ستاد غدیر، پشتیبانی و حمایتهای لازم بهصورت منسجم انجام شود.
وی افزود: همچنین مواکب مستقر در طول مسیرهای تعیینشده نیز باید درخواستها و برنامههای خود را از طریق نواحی بسیج شیراز ارائه دهند تا فرآیند پشتیبانی، توزیع امکانات و هماهنگی اجرایی با دقت و انسجام بیشتری انجام گیرد.
سرهنگ علی پور با اشاره به ابعاد فرهنگی و اجتماعی این رویداد اظهار داشت: «مهمونی کیلومتری غدیر» صرفاً یک برنامه مناسبتی نیست، بلکه یک حرکت جریانساز فرهنگی است که با هدف ترویج معارف غدیر، تقویت همبستگی اجتماعی، افزایش نشاط عمومی و احیای سنتهای مردمی در بستر شهر طراحی شده است.
فرمانده قرارگاه احمد بن موسی(ع) سپاه فجر فارس در پایان خاطرنشان کرد: تلاش شده است این رویداد در کنار جنبههای معنوی، به بستری برای همافزایی ظرفیتهای مردمی، گروههای جهادی، هیئات مذهبی و دستگاههای اجرایی تبدیل شود تا جلوهای متفاوت از مشارکت اجتماعی و دینی در سطح شهر شیراز رقم بخورد.
