به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید محمد انجوینژاد عصر پنجشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری جشنهای عید غدیر در شیراز، با اشاره به شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور، بر ضرورت تبیین دقیق تحولات و تقویت انسجام اجتماعی تأکید کرد.
وی در ابتدای سخنان خود ضمن قدردانی از حضور فعالان فرهنگی و میهمانان حاضر در جلسه، به اهمیت توجه به مناسبت عید غدیر در تقویم فرهنگی جامعه اسلامی اشاره کرد و گفت: غدیر صرفاً یک جشن مناسبتی نیست، بلکه فرصتی برای بازخوانی مفهوم ولایت و تقویت پیوندهای اعتقادی در جامعه است.
حجت الاسلام انجوی نژاد با اشاره به تحولات منطقهای و جهانی اظهار داشت: بسیاری از رخدادهای امروز جهان، نشاندهنده سرعت و پیچیدگی تغییرات در نظام بینالملل است؛ بهگونهای که برخی پیشبینیها و تحلیلهایی که در گذشته برای بخشی از جامعه قابل درک نبود، امروز در میدان واقعیتهای عینی قابل مشاهده شده است.
وی افزود: رهبر انقلاب در سالهای گذشته نکاتی را درباره آینده تحولات جهانی، جایگاه ایران و نقش مردم در مسیر پیشرفت کشور مطرح کردهاند که در آن زمان برای برخی افراد بهعنوان یک نگاه آرمانگرایانه تلقی میشد، اما امروز با وقوع مجموعهای از رخدادها، بخش قابل توجهی از این تحلیلها در حال تحقق و ملموس شدن است.
تغییر جدی در معادلات جهانی
مسئول جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی فارس ادامه داد: آنچه امروز در عرصه بینالمللی مشاهده میشود، تغییر در معادلات قدرت و آشکار شدن ضعف ساختارهای سلطه جهانی است؛ بهگونهای که بسیاری از اتفاقات سیاسی و رسانهای نشاندهنده جابهجایی تدریجی قدرت در جهان است.
وی با تأکید بر اهمیت نقش مردم در این روند تصریح کرد: یکی از مهمترین مؤلفههای قدرت در جمهوری اسلامی، حضور و همراهی مردم در صحنههای مختلف است و تجربههای اخیر نشان داده است که این حضور میتواند معادلات اجتماعی و رسانهای را تحت تأثیر قرار دهد.
حجت الاسلام انجوینژاد با اشاره به ضرورت حفظ وحدت اجتماعی گفت: در شرایط فعلی کشور، بیش از هر زمان دیگری نیاز به همافزایی، پرهیز از اختلافات غیرضروری و تقویت گفتمان مشترک وجود دارد؛ چراکه هرگونه دوقطبیسازی میتواند به تضعیف سرمایه اجتماعی منجر شود.
وی افزود: در برنامهریزی فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی باید به گونهای عمل شود که همه اقشار جامعه احساس مشارکت و تعلق داشته باشند و هیچ جریان یا گروهی از دایره تعامل فرهنگی کنار گذاشته نشود.
عید غدیر ، روز جهاد تبیین است
مسئول جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی فارس همچنین با اشاره به اهمیت «جهاد تبیین» اظهار داشت: امروز یکی از مهمترین وظایف فعالان فرهنگی، توضیح و تبیین درست واقعیتها برای جامعه است؛ بهویژه در شرایطی که حجم بالای اطلاعات و روایتهای متضاد در فضای رسانهای وجود دارد.
وی ادامه داد: تجربههای اخیر نشان داده است که همراهی اجتماعی و حضور مردم در عرصههای مختلف، نقش مهمی در شکلگیری فضای عمومی و تقویت روحیه امید در جامعه دارد و این موضوع باید بهصورت دقیق و هدفمند مورد توجه قرار گیرد.
حجت الاسلام انجوینژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامههای جشنهای عید غدیر در شیراز گفت: این رویداد فرهنگی فرصتی ارزشمند برای گسترش نشاط اجتماعی، تقویت پیوندهای دینی و افزایش مشارکت مردمی در فعالیتهای فرهنگی است و باید به بهترین شکل از آن بهرهبرداری شود.
وی در پایان با تأکید بر استمرار حرکتهای فرهنگی و انقلابی اظهار داشت: مسیر پیشرو نیازمند برنامهریزی دقیق، همدلی و حضور فعال همه گروههای مردمی است تا بتوان در کنار حفظ ارزشهای دینی، فضای امید و پویایی اجتماعی را در جامعه تقویت کرد.
