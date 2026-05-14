۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۲۶

گردوخاک عراقی تا امشب هوای خوزستان را درگیر می‌کند

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: تأثیر توده گردوخاک عراقی تا اواخر وقت امروز ادامه دارد و موجب کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا در مناطق مختلف استان خواهد شد.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، توده گردوخاک عراقی تا اواخر وقت امروز به‌ویژه در بخش‌های غربی، جنوبی و مرکزی خوزستان فعال خواهد بود و کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا را به همراه دارد.

وی افزود: سرعت وزش باد طی امروز در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی در حد متوسط و گاهی نسبتاً شدید همراه با تندبادهای لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود که احتمال برخاستن گردوخاک محلی در این مناطق دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: از اواخر روز جمعه تا اواخر روز شنبه با گذر موجی ضعیف از فراز استان، افزایش ابر در اغلب نقاط و احتمال بارش‌های خفیف و پراکنده در ارتفاعات استان مورد انتظار است.

وی ادامه داد: تا روز شنبه تغییر قابل توجهی در دما پیش‌بینی نمی‌شود اما از روز یکشنبه کاهش محسوس ۴ تا ۵ درجه‌ای دما در سطح استان رخ خواهد داد.

سبزه‌زاری گفت: در شبانه‌روز گذشته شوش با دمای ۴۰.۶ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و دزپارت با ۱۷ درجه سانتیگراد خنک‌ترین نقاط خوزستان گزارش شده‌اند.

وی افزود: در همین مدت، دمای هوای اهواز بین ۲۶ تا ۴۰.۱ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.

