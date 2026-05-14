۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۵۱

قطعی برق در برخی از مناطق مشهد به دلیل طوفان

مشهد- سخنگوی شرکت توزیع برق مشهد گفت: به دلیل شرایط جوی و افتادن درخت‌ روی سیم‌های برق و پارگی آن‌ها برق برخی مناطق مشهد قطع شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاشی اظهار کرد: به دلیل شرایط جوی و افتادن درخت‌ روی سیم‌های برق و پارگی آن‌ها، در مناطق امامیه، سرای کاشانی و طلاب دچار قطعی برق هستیم.

وی افزود: همکاران ما در آماده‌باش کامل و درحال رفع مشکلات پیش‌آمده هستند.

