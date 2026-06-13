مرادی: اشتغال و حمایت معیشتی قهرمانان ورزشی کردستان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سالار مرادی پیش از ظهر شنبه در آیین تجلیل از مدال‌آوران جهانی، آسیایی و بین‌المللی استان کردستان، با گرامیداشت یاد شهدا و قدردانی از تلاش جامعه ورزشی اظهار کرد: لازم است پیش از آغاز سخنان اصلی، یاد و خاطره شهدای گرانقدر اسلام، انقلاب اسلامی و شهدای ورزشکار استان کردستان را گرامی بداریم.

وی با تقدیر از برگزاری این مراسم و اقدامات اداره‌کل ورزش و جوانان استان افزود: این برنامه‌ها نشان‌دهنده توجه به قهرمانان و ورزشکاران استان است، هرچند در کنار آن لازم است بخشی از مطالبات و دغدغه‌های جامعه ورزش نیز مورد توجه جدی قرار گیرد.

ورزش ابزاری برای دیپلماسی عمومی و ارتقای عزت ملی محسوب می‌شود

مرادی با اشاره به نقش ورزش در عرصه بین‌المللی تصریح کرد: ورزش امروز تنها یک رقابت نیست، بلکه ابزاری برای دیپلماسی عمومی و ارتقای عزت ملی محسوب می‌شود و هر ورزشکار در میادین بین‌المللی نماینده ملت ایران است.

وی با بیان برخی مشکلات ورزشکاران از جمله معیشت و اشتغال گفت: متأسفانه در برخی موارد مشاهده می‌شود قهرمانان ملی با وجود کسب افتخارات ورزشی، برای تأمین معیشت ناچار به مشاغل غیرمرتبط هستند که این موضوع نیازمند رسیدگی جدی است.

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران با تأکید بر ضرورت حمایت‌های تشویقی از قهرمانان ورزشی افزود: در برخی استان‌ها حمایت‌هایی همچون واگذاری زمین، مسکن و تسهیلات تشویقی برای مدال‌آوران در نظر گرفته شده و انتظار می‌رود در کردستان نیز متناسب با ظرفیت‌ها چنین حمایت‌هایی اجرا شود.

حمایت از ورزشکاران عامل ارتقای انگیزه نسل جوان

مرادی همچنین با اشاره به اهمیت الگوسازی در ورزش قهرمانی اظهار کرد: حمایت از ورزشکاران می‌تواند انگیزه نسل جوان را برای حضور در عرصه‌های قهرمانی افزایش دهد و به ارتقای جایگاه ورزشی استان کمک کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت نقش‌آفرینی بخش خصوصی در حمایت از ورزش تأکید کرد و گفت: حوزه‌هایی مانند صنعت، معدن، تجارت و گردشگری می‌توانند در قالب مسئولیت اجتماعی به حامیان جدی ورزش استان تبدیل شوند.

این نماینده مجلس در پایان با قدردانی از تلاش ورزشکاران، مربیان و خانواده‌های آنان خاطرنشان کرد: تمام افتخاراتی که توسط ورزشکاران کردستانی کسب می‌شود، نتیجه تلاش، غیرت و همت آنان است و وظیفه ما حمایت و پشتیبانی از این مسیر افتخارآفرین است.