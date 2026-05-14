به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز پنجشنبه در مجلس ترحیم همشیره حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدنبی موسوی‌فرد، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه اهواز گفت: ما حضور جهادی حجت‌الاسلام موسوی‌فرد را در طی جنگ تحمیلی سوم مشاهده کردیم. حضور وی با لباس بسیج در شهرستان‌ها، جبهه‌ها، نمازهای جمعه و نشست‌های بحران، تأثیری کم‌نظیر و شگرف در همبستگی مردم استان داشت.

موالی‌زاده تصریح کرد: در این موقعیت حساس، مردم خوزستان و تمام کسانی که در سمت درست تاریخ ایستادند، از نظام، از دین و ولایت و از رهبری حضرت آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای حمایت کردند. آنها با تمام وجود پای فرمان رهبری ایستاده‌اند و در عرصه میدان نظامی و جنگ فرهنگی، سرافراز بیرون آمدند.

وی ادامه داد: دشمن جنایتکار بداند که با توکل بر خدا و با خون شهدا، قطعاً شکست خواهد خورد.

استاندار خوزستان گفت: این انسجام کم‌نظیری که در استان مشاهده می‌شود، حاصل رشادت‌های مختلف است. خوزستان سرزمین خون‌های پاک است.

موالی‌زاده در پایان تأکید کرد: خوزستان همچنان به عنوان سنگر ولایت، از آرمان‌های رهبری و تمامیت نظام تا پای جان ایستاده است و هیچ تهدیدی خللی در اراده مردم این خطه ایجاد نخواهد کرد.