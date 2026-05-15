عراقچی: همه کشورها به قدرت جدید ایران اذعان دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان که در حاشیه نشست بریکس در گفت‌وگویی به تشریح رایزنی‌های دیپلماتیک ایران در این اجلاس پرداخت.

وی محور مشترک همه دیدارهای دوجانبه را جنگ و تجاوز غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: همه کشورها مشتاق بودند بدانند ایران چگونه توانست در این جنگ سربلند بیرون آید و مقاومت کند، و نیز آینده منطقه به چه سمتی خواهد رفت.

عراقچی تأکید کرد که اکنون همه کشورها اذعان دارند جمهوری اسلامی ایران برنده این جنگ بوده و توانسته اراده خود را تحمیل کرده و جایگاه تازه‌ای به‌دست آورد. به گفته وی، اکنون باید با نگاهی متفاوت به ایران نگریسته شود؛ به عنوان قدرتی که توان مقابله با بزرگ‌ترین قدرت‌ها را دارد.

وزیر امور خارجه با اشاره به اظهارات نماینده امارات در نشست بریکس، گفت: امارات در این جنگ در کنار آمریکا و اسرائیل ایستاد و نمی‌تواند مظلوم‌نمایی کند. اطلاعات دقیق و اسناد روشنی وجود دارد که نشان می‌دهد امارات پایگاه‌های آمریکایی را در اختیار عملیات علیه ایران قرار داده بود.

عراقچی افزود: با این حال، ایران صرفاً اهداف آمریکایی را در خاک امارات هدف قرار داد. وی در پایان به نماینده امارات توصیه کرد که امنیت را در همکاری میان کشورهای منطقه جست‌وجو کنند، نه در اتکا به نیروهای خارجی.