به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه گروهی نقاشی و حجم «در این میان» از امروز عصر، ۲۵ اردیبهشت تا ۵ خرداد در گالری شیرین افتتاح می‌شود.

در این نمایشگاه، آثاری از حمیدرضا اندرز، ارغوان بروجنی، سیمین جمالی، اشکان حسینی، محمدرضا راشد، بارانا سعادت، یغما سروشه، لیلا شوقی، محمد طباطبایی، مریم طاهری‌راد، شادی طلایی، عطیه قربانی‌زاهد، حسین کهفی، بهزاد کهکی، محمد کولیوند، مهرزاد لعلی، محمد مردی، فربد مرشدزاده، محمد مستان‌دهی، پرستو محقق، نیوشا نیوژپور، حامد نوروزی و علی فلاح، به نمایش درمی‌آید.

در بیانیه نمایشگاه «در این میان» آمده است: «در زمانه‌ای که فاصله، گسست و ویرانی بیش از همیشه خود را به زندگی تحمیل کرده‌اند، «در این میان» تلاشی است برای دوباره کنار هم قرار گرفتن؛ نه برای رسیدن به یک روایت واحد، بلکه برای پذیرفتن تفاوت‌ها در یک میدان مشترک.

در این نمایشگاه، آثار درون یک قابِ فرضی گرد هم آمده‌اند؛ مرزی ترسیم‌نشده که بیش از آنکه محدود کند، امکانِ هم‌جواری می‌سازد. هر اثر جهان مستقل خود را حفظ می‌کند، اما در مواجهه با دیگری، وارد گفتگویی ناخواسته و زنده می‌شود.

«در این میان» درباره‌ هم‌زیستی‌ است؛ درباره‌ آنچه پس از بحران هنوز باقی می‌ماند: حضور، نگاه و میل به ادامه دادن.

این نمایشگاه دعوتی است برای مکث کردن؛ برای تماشای فاصله‌ها، نزدیکی‌ها و چیزی که در میانِ ما شکل می‌گیرد.»