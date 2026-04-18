به گزارش خبرنگار مهر، ملک محمد قربان‌پور عصر شنبه در جلسه شورای اداری با قدردانی از همراهی و همکاری بخش خصوصی در استان، گفت: اتاق بازرگانی، فعالان بخش کشاورزی و مجموعه‌های مطالبه‌گر استان در سال‌های اخیر نقش بسیار مؤثری در پیشبرد برنامه‌های اقتصادی داشته‌اند و این همراهی شایسته قابل تقدیر است.

قربان‌پور با اشاره به تأکید سیاست‌های کلی نظام مبنی بر واگذاری امور مردم به خود مردم، افزود: چهارمحال و بختیاری در این حوزه حرف‌های زیادی برای گفتن دارد و در یک جلسه مفصل به‌طور کامل به این موضوع خواهم پرداخت.

وی تکمیل و تدوین اسناد بالادستی را از مهم‌ترین اقدامات سال جاری عنوان کرد و گفت: از امسال می‌توانیم ادعا کنیم که تناسب میان برنامه و بودجه در استان برقرار شده است. این موضوع به‌ویژه برای شهرستان‌هایی که از سطح توسعه‌یافتگی پایین‌تری برخوردارند اهمیت دارد و می‌تواند مسیر تخصیص منابع اعتباری و بودجه‌ای را به نفع آن‌ها تغییر دهد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به عملکرد استان در حوزه تسهیلات، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۱ حدود دو هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت شد که رقم قابل توجهی است. در سال ۱۴۰۲ نیز مجموع تسهیلات بخش‌های تولیدی کلان حدود هزار و ۱۸۵ میلیارد تومان بوده است. هر فرد یا مجموعه‌ای که طرح اقتصادی قابل دفاع داشته باشد، امکان بهره‌مندی از تسهیلات در سطح بالا وجود دارد و فرمانداران نیز در جریان کامل این روند هستند.

قربان‌پور با اشاره به شعار سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی»، گفت: این شعار، ظرفیت‌های مهمی برای تقویت اقتصاد کشور ایجاد می‌کند. در سطح ملی اقدامات بزرگی در حال انجام است و ما در استان منتظر نمانده‌ایم؛ بلکه با تشکیل گروه‌های تخصصی و استفاده از ابزارهای قانونی، اجرای برنامه‌ها را با جدیت دنبال می‌کنیم تا در پایان سال بتوانیم از عملکرد استان به‌خوبی دفاع کنیم.

وی افزود: به دستور استاندار این استان، دستگاه‌های متولی از پارک علم و فناوری در حوزه صنایع خلاق و دانش‌بنیان گرفته تا صنعت، معدن و جهاد کشاورزی موظف شده‌اند جلسات منظم و متراکم برگزار کنند. بنا نیست نهاد یا کارگروه جدیدی ایجاد شود؛ بلکه پیگیری‌ها از طریق کانون‌ها، به‌ویژه کانون‌های شهرستانی انجام خواهد شد. فرمانداران به‌عنوان رؤسای اقتصاد مقاومتی شهرستان‌ها و شهرداران به‌عنوان متولیان هیئت‌های عالی سرمایه‌گذاری باید فعالیت خود را از همین امروز آغاز کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به بازدیدهای میدانی گسترده در ماه‌های اخیر، گفت: در این مدت تقریباً همه شهرستان‌ها و ۷۰ تا ۸۰ درصد روستاهای استان مورد بازدید قرار گرفته‌اند که در نوع خود بی‌نظیر است. این بازدیدها در قالب کارگروه‌ها و قرارگاه‌های اقتصادی انجام شده و نشان‌دهنده حساسیت و اهتمام دستگاه‌ها نسبت به مسائل اقتصادی و امنیت معیشتی مردم است.

قربان‌پور در پایان با قدردانی از تلاش مجموعه‌های مختلف استان، اظهار امیدواری کرد: با استفاده از ظرفیت‌های ملی و استانی، بتوانیم ثبات اقتصادی را در استان تقویت کنیم و در ادامه مسیر نیز با انسجام و هماهنگی موجود، گام‌های مؤثری در جهت توسعه چهارمحال و بختیاری برداریم.