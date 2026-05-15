اسماعیلی: خلیج فارس و تنگه هرمز به قتلگاه استکبار جهانی بدل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی اسماعیلی ظهر جمعه در سخنرانی پیش از خطبه‌های عبادی-سیاسی نماز جمعه همدان با اشاره به گذشت بیش از ۷۰ روز از شهادت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، اظهار کرد: دشمنان در دستگاه محاسباتی نظام کفر همه عوامل را برای تحقق نیات شیطانی خود فراهم دیده بودند، اما فراموش کردند که ملت ایران پیرو مکتب عاشورا و خون شهیدان همواره منشأ قیام و بیداری است.

وی با اشاره به جنایت هولناک شهادت نزدیک به ۱۷۰ کودک مظلوم در میناب به دست آمریکا و رژیم صهیونیستی کودک کش، افزود: ملت ایران از سوگ رهبر بزرگ خود حماسه‌ای فراموش‌نشدنی ساختند؛ به طوری که امروز صحنه نبرد به برتری مطلق جمهوری اسلامی ایران و بهت و حیرت دشمنان بدل شده است.

مدیرعامل بنیاد شهید رئیسی با بیان اینکه امروز جمهوری اسلامی ژئوپلیتیک منطقه را در خدمت آرمان‌های انقلاب قرار داده است، بیان کرد: تنگه هرمز و خلیج فارس اکنون به نیلِ فرعونیان زمان و قتلگاه استکبار جهانی بدل شده است. دشمن گمان می‌کرد می‌تواند سناریوهای براندازی را در ایران پیاده کند، اما ایستادگی ملت، توطئه‌های آنان را خنثی کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به در پیش بودن سالگرد شهادت آیت‌الله رئیسی اشاره کرد و گفت: رئیس‌جمهور شهید ما که همواره خود را خادم مردم می‌دانست، کشور را در شرایطی تحویل گرفت که به اذعان مقامات دولت قبل، وضعیت از دوران جنگ تحمیلی نیز دشوارتر بود؛ با این حال، با مدیریت جهادی ایشان، نه‌تنها بحران‌هایی نظیر کرونا مهار شد، بلکه با پیوستن به پیمان‌هایی چون شانگهای و بریکس، هیمنه آمریکا به چالش کشیده شد.

اسماعیلی با بیان اینکه شهید رئیسی نشان داد که کشور بدون نگاه به آمریکا و غرب قابل مدیریت است، تاکید کرد: گفتمان دولت ایشان تطابق کاملی با منویات ولایت داشت و اساس کارش بر گسترش ارتباط با کشورهای منطقه و عدم مماشات با استکبار بود.

وی در پایان با تاکید بر لزوم تبعیت از رهبر جمهوری اسلامی ایران، ادامه داد: همان‌طور که با امام خمینی (ره) و رهبر شهیدمان پیمان بستیم، امروز نیز با رهبر جوان انقلاب تجدید عهد می‌کنیم؛ ما با اعتماد کامل به مسئولان نظام و افتخار به فرماندهان دلاوری چون سردار سیدمحمد موسوی، پای کار انقلاب ایستاده‌ایم تا پرچم این نهضت را به امام زمان (عج) بسپاریم.