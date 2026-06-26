به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رحم‌الله خواجه‌پور در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان مارگون، با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، انجام فرائض دینی و دوری از گناه، اظهار کرد: جنگ اخیر موازنه قدرت منطقه را به نفع جمهوری اسلامی ایران تغییر داد و امروز اقتدار ایران بر همگان آشکار شده است.

وی با اشاره به مذاکرات ایران و آمریکا افزود: یکی از محورهای اصلی مذاکرات، اجرای بند سیزدهم تفاهم‌نامه و فراهم‌سازی مقدمات ورود به مرحله نهایی مذاکرات بود، اما آمریکا به تعهدات خود، از جمله توقف جنگ به‌ویژه در لبنان، عمل نکرد و این نقض عهد، حق اقدام متقابل را برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده است.

امام جمعه مارگون تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در برابر عهدشکنی آمریکا موضع‌گیری کرده و اقدام به مسدودسازی تنگه هرمز کرده است، اما در مقابل، رئیس‌جمهور آمریکا همچنان با ادبیاتی تهدیدآمیز از مدیریت تنگه هرمز و دریافت عوارض از نفتکش‌های ایرانی سخن می‌گوید که این تهدیدها فاقد اثرگذاری است.

وی ادامه داد: در شرایطی که طرف آمریکایی همچنان زبان تهدید را به کار می‌گیرد، ورود دوباره تیم مذاکره‌کننده به مذاکرات می‌تواند این پیام را به دشمن منتقل کند که ایران به هر قیمتی خواهان توافق است و این مسئله زمینه افزایش زیاده‌خواهی‌های طرف مقابل را فراهم می‌کند.

حجت الاسلام خواجه‌پور ضمن قدردانی از تیم مذاکره‌کننده کشور، تأکید کرد: دیپلمات‌های جمهوری اسلامی باید با هوشیاری عمل کنند تا دشمن نتواند شکست‌های خود در برابر ایران را از طریق فضاسازی رسانه‌ای جبران کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تسلیت فرا رسیدن سالروز شهادت امام سجاد (ع)، گفت: اگر حضور امام زین‌العابدین (ع) و حضرت زینب کبری (س) پس از واقعه عاشورا نبود، حماسه کربلا در معرض تحریف و فراموشی قرار می‌گرفت.

امام جمعه مارگون با بیان اینکه این دو بزرگوار با جهاد تبیین، پیام عاشورا را برای همیشه در تاریخ ماندگار کردند، افزود: روشنگری و تبیین حقیقت، همانند حضور در میدان نبرد، از مهم‌ترین ابزارهای مقابله با ظلم و باطل است.

وی همچنین با گرامیداشت هفتم تیر، سالروز شهادت آیت‌الله دکتر بهشتی و روز قوه قضائیه، اظهار کرد: شهید بهشتی همه توان خود را برای برقراری عدالت در جامعه به کار گرفت و قوه قضائیه باید مسیر عدالت‌خواهی و حق‌طلبی این شهید والامقام را ادامه دهد.

حجت الاسلام خواجه‌پور از تلاش‌های رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد و دادستان مرکز استان در شهرستان مارگون قدردانی کرد و گفت: خدمت صادقانه به مردم ارزشمند است و باید مورد تقدیر قرار گیرد.

وی در پایان از حضور پرشور مردم در برنامه‌های مذهبی و عزاداری‌های ماه محرم، همراهی مسئولان، نیروهای سپاه، انتظامی و دیگر عوامل اجرایی قدردانی کرد و افزود: تا پایان ماه صفر، برنامه‌های عزاداری و تجمعات مذهبی با شکوه ادامه خواهد داشت.