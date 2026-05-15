امام جمعه آرادان: آمار ازدواج و فرزندآوری در شهرستان «ضعیف» است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جلیل شریفی نیا در خطبه های نماز جمعه این هفته آرادان در مسجد صاحب الزمان(عج) ضمن اشاره به حدیثی از جواد الائمه(ع) همزمان با سالروز شهادت ایشان بیان کرد: آن امام همام میفرمایند انسان ها بدانند که هیچ چیز از محضر خدا پنهان نمی ماند همانطور که امام خمینی(ره) می فرمایند عالم‌ محضر خدا است.

وی با بیان اینکه انسان از چشم خدا پنهان نیست و لذا باید به رفتارهایمان توجه ویژه داشته باشند افزود: همزمان با روزهای شنبه و یکشنبه ویژه برنامه های سالروز شهادت امام جواد(ع) در آرادان برگزار خواهد شد که از همه مردم شهید پرور شهرستان دعوت می شود در این مراسم حضور یابند.

امام جمعه آرادان با بیان اینکه می بایست به مراسم و شب ها و روزهای ولادت و شهادت ائمه اطهار(ع) و بزرگان دینی مان اهمیت داده و بیشتر به مساجد بیاییم بیان کرد: همراه آوردن کودکان و نوجوانان در مراسم دینی مذکر خیرات و برکات فراوانی خواهد داشت.

شریفی نیا همچنین به هفته جوانی جمعیت اشاره کرد و با بیان اینکه شهرستان آرادان طبق گزارش های رسیده در حوزه ازدواج و فرزندآوری وضعیت ضعیفی دارد تاکید کرد: علیرغم این امارها باید تلاش کنیم که جوانان و زوج های جوان را به فرزندآوری تشویق کنیم و سالروز ازدواج نورانی حضرت زهرا(ع) و امام علی(ع) بهانه ای برای این موضوع خواهد بود.

وی با اشاره به سالروز شهادت شهید رئیسی و دیگر شهدای خدمت افزود: امسال دومین سالگرد شهادت شهید رئیسی است شهیدی که نامش با خدمت رسانی به مردم عجین شد و به درستی سالروز شهادت ایشان به نام شهدای خدمت نامگذاری شده است.

امام جمعه آرادان با بیان اینکه شهید رئیسی در طول سه سال ریاست جمهوری شخصیتی از خود نشان دادند که مسئولیت خطیر ریاست جمهوری را به تمام معنی، بیانگر بود، بیان داشت: الگوسازی از شهید رئیسی و دیگر شهدای خدمت یکی از کارهایی است که دستگاه های فرهنگی ما باید مد نظر قرار دهند.