درآمد بالغ بر ۵هزار میلیارد تومان از محل منابع مرتبط با تلفن همراه

زهرا سعیدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت حمایت هدفمند از کسب‌وکارهای دارای محوریت بانوان، اظهار داشت: وزارت ارتباطات باید یک بسته ویژه و جامع تسهیلاتی برای این مشاغل طراحی و ارائه کند تا شاهد رونق اشتغال دیجیتال بانوان باشیم.

وی در ادامه با تأکید بر لزوم افزایش سرعت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات، تصریح کرد: کندی در تکمیل این شبکه به زیرساخت‌های اقتصادی و ارتباطی کشور آسیب می‌زند. همچنین نارضایتی مردم از افزایش هزینه‌های اینترنت باید به صورت فوری مرتفع گردد.

رئیس فراکسیون نظارت بر حوزه رسانه، مطبوعات وفضای مجازی مجلس با اشاره به ابعاد جنگ ترکیبی و سایبری علیه کشور، بر ضرورت توجه همزمان به امنیت زیرساخت‌های دیجیتال تأکید کرد و گفت: در شرایطی که حملات فناورانه و جنگ نرم برای نفوذ به پایگاه‌های داده و خروج اطلاعات حساس (Data Exfiltration) تشدید شده است، تقویت مرکز فرماندهی امنیت سایبری یک الزام راهبردی محسوب می‌شود. هرگونه درز تخصصی داده‌ها که معادل سرقت داده های امنیتی و صنعتی و اطلاعات مهم کشور است می‌تواند ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به امنیت و اقتصاد دیجیتال کشور در زمان جنگ و پساجنگ وارد کند.

این عضو کمیسیون تلفیق کمیسیون صنایع افزود: کمک به اقتصاد دیجیتال بدون داشتن فرماندهی متمرکز و توانمند در حوزه امنیت سایبری، بی‌معناست. تکمیل شبکه ملی اطلاعات با استانداردهای امنیتی بالا، نخستین گام برای جلوگیری از درز داده‌ها و کاهش وابستگی به شبکه‌های خارجی است که خود کانون بسیاری از تهدیدات سایبری محسوب می‌شوند.

نماینده مردم مبارکه در پایان خواستار توجه جدی به امنیت سایبری هم‌راستا با بسته تسهیلات بانکی برای بانوان شد و تأکید کرد: همان‌طور که برای رونق کسب‌وکارهای دیجیتال بانوان نیاز به برنامه مدون داریم، باید برای حفاظت از داده‌های و جلوگیری از سرقت اطلاعات در بستر فضای مجازی نیز چاره‌اندیشی اساسی کنیم. تقویت مرکز فرماندهی امنیت سایبری، در کنار حفاظت از امنیت کشور ضامن بقای صنایع معادن و اقتصاد کشور در دوران جنگ و پساجنگ است.

سعیدی با اذعان به شرایط حساس و واقعیت‌های میدانی کشور، به ظرفیت‌های بودجه‌ای جدید اشاره کرد و گفت: اگرچه محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگی قابل درک است، اما با پیش‌بینی درآمدی بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان (۵ همت) از محل منابع مرتبط با حوزه تلفن همراه، فرصت مناسبی برای جهش زیرساختی فراهم شده است.

وی با اعلام آمادگی مجلس برای حمایت‌های تقنینی و بودجه‌ای، تصریح کرد: کمیسیون صنایع از وزارت ارتباطات انتظار دارد به فوریت نیازها و اولویت‌های عملیاتی خود را بر اساس این منابع اعلام کند تا مسیر تخصیص اعتبارات هموار شود. وزارت ارتباطات باید با اهتمامی مضاعف، ارتقای امنیت سایبری و تقویت زیرساخت‌های ارتباطی را در دستور کار ویژه قرار دهد تا شاهد صیانت واقعی از داده‌ها و منافع ملی باشیم.