ایران یکی از مهمترین کشورهای منطقه برای عراق به شمار می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عبدالکریم الجبوری، سرکنسول جدید عراق در مشهد اظهار کرد: با توجه به مسئولیت‌هایی که در وزارت امور خارجه عراق، به‌ویژه در بخش آسیا داشته‌ام، توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران برای من از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ایران یکی از مهم‌ترین کشورهای منطقه برای عراق به شمار می‌رود و با توجه به اشتراکات فراوان میان دو کشور، به‌ویژه در حوزه‌های دینی، مذهبی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، ظرفیت‌های گسترده‌ای برای گسترش همکاری‌ها وجود دارد.

سرکنسول جدید عراق در مشهد افزود: برنامه‌ها و پیشنهادهایی برای توسعه همکاری‌های مشترک دارم که امیدوارم با هماهنگی و همکاری استانداری خراسان رضوی بتوانیم آن‌ها را عملیاتی کنیم. از نظر شخصی نیز ارتباط من با جمهوری اسلامی ایران همواره بسیار نزدیک و مستحکم بوده و معتقدم روابط عراق با ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای غربی، روابطی عمیق‌تر و راهبردی‌تر است.

وی ادامه داد: در نشست‌های وزارت امور خارجه عراق نیز این پیشنهاد مطرح شده که روابط اقتصادی و سیاسی کشورهای منطقه بیش از گذشته به سمت آسیا و آسیای میانه سوق پیدا کند. شرایط و محدودیت‌هایی که برخی کشورهای اروپایی برای عراق ایجاد می‌کنند، ضرورت توجه بیشتر به ظرفیت‌های منطقه‌ای را دوچندان کرده است و به همین دلیل پیشنهاد شده که امسال به عنوان سال آسیای میانه مورد توجه قرار گیرد.

الجبوری با اشاره به موضوع زائران و شهروندان عراقی گفت: برخی مسائل و درخواست‌های مربوط به شهروندان عراقی را از طریق مکاتبات رسمی به استانداری اعلام خواهیم کرد، اما در کنار آن خبرهای بسیار امیدوارکننده‌ای نیز وجود دارد. در نخستین گام، از برخی مراکز درمانی مشهد از جمله بیمارستان رضوی و بیمارستان چشم بینا بازدید کردیم و توافقات خوبی برای ارائه خدمات به زائرین عراقی حاصل شد.

سرکنسول جدید عراق در مشهد خاطرنشان کرد: بازدید از دیگر مراکز درمانی نیز در برنامه قرار دارد تا بتوانیم پروتکل‌های همکاری بیشتری تنظیم کنیم و با هماهنگی وزارت بهداشت عراق، خدمات درمانی مناسب‌تری برای زائران و شهروندان عراقی در مشهد فراهم شود. همچنین برنامه‌ریزی کرده‌ایم زمینه فعالیت یا ایجاد شعب برخی بیمارستان‌های ایرانی در عراق فراهم شود تا هزینه‌های سفر، اقامت و درمان شهروندان عراقی کاهش یابد.

وی تصریح کرد: بازدید از دانشگاه‌های مورد تأیید جمهوری اسلامی ایران نیز در دستور کار قرار دارد تا ضمن آشنایی نزدیک‌تر با ظرفیت‌های علمی، بتوانیم همکاری‌های مشترک اقتصادی و علمی را توسعه دهیم. کالاهای ایرانی نیز در عراق از اعتبار و کیفیت مطلوبی برخوردار هستند و این ظرفیت می‌تواند زمینه‌ساز توسعه بیشتر روابط اقتصادی دو کشور باشد.

الجبوری با اشاره به ضرورت تشکیل سازوکارهای مشترک برای حل مشکلات زائران اظهار کرد: پیش از این نیز پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای مشترک با مشارکت استانداری، وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های مرتبط مطرح شده بود تا مشکلات احتمالی شهروندان عراقی، به‌ویژه در محدوده حرم مطهر رضوی، از طریق آن پیگیری و رفع شود. امیدواریم این کمیته در خراسان رضوی نیز تشکیل شود تا زمینه رفاه بیشتر زائران عراقی فراهم گردد.

سرکنسول جدید عراق در مشهد افزود: با توجه به تجربیاتی که در عراق داشته‌ام، در کمیته‌های امنیتی مرتبط با زائران ایرانی فعالیت می‌کردم و هر زمان مشکلی برای زائران ایرانی به وجود می‌آمد، موضوع را پیگیری و حل می‌کردیم. حتی نیروهایی با لباس شخصی در کنار زائران حضور داشتند و در اطراف اماکن متبرکه نیز سامانه‌های نظارتی و دوربین‌های متعدد نصب شده بود تا امنیت و آرامش زائران تأمین شود.

وی ادامه داد: امروز نیز با وجود شرایط خاص منطقه‌ای و اقتصادی، معتقدیم همان‌گونه که در بسیاری از کشورهای جهان از جمله عراق مسائل و چالش‌هایی رخ می‌دهد، می‌توان با همکاری و هماهنگی مناسب آن‌ها را مدیریت کرد.

الجبوری با تأکید بر اهمیت همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور اظهار کرد: در دیدارهایی که با بازرگانان ایرانی داشته‌ایم، این موضوع مطرح شد که برای توسعه روابط اقتصادی باید همزمان از ظرفیت بخش خصوصی و بخش دولتی استفاده کنیم. تجربه موفقی در دوران مأموریتم در مالزی داشتم؛ در آنجا کمیته مشترکی میان فعالان اقتصادی عراق و مالزی تشکیل شد که نتایج مثبتی به همراه داشت.

سرکنسول عراق در مشهد گفت: پیشنهاد می‌کنم کمیته مشترک اقتصادی میان فعالان اقتصادی عراق و خراسان رضوی نیز تشکیل شود. برای تحقق این موضوع نیازمند حمایت و موافقت استانداری هستیم.