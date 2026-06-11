طاهری:محرم فرصت تقویت وحدت، امید و اقتدار ملی است 

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جواد طاهری ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان کاشمر اظهار کرد: باید از ظرفیت محرمالحرام برای تقویت جریان حماسی کشور استفاده کنیم؛ جریانی که موجب افزایش وحدت، امیدآفرینی و تقویت اقتدار در عرصههای نظامی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شود.
امام جمعه کاشمر با اشاره به برخی آسیبهای اجتماعی موجود در جامعه افزود: حرکت حماسی و فرهنگی محرم باید در کاهش این آسیبها نیز نقشآفرین باشد و در عین حال، آثار و پیامدهای هر تصمیم و اقدام اجتماعی نیز با دقت مورد توجه قرار گیرد.
وی با استناد به آیه ۱۳۹ سوره آلعمران، اظهار کرد: خداوند در این آیه میفرماید «سست نشوید و غمگین نباشید، زیرا اگر مؤمن باشید برترید». این آیه پیام روشنی برای جامعه امروز ما دارد؛ اینکه نباید در برابر مشکلات و حوادث دچار ناامیدی و احساس ضعف شویم.
طاهری با اشاره به تحولات منطقهای و بینالمللی افزود: ملت ایران با تکیه بر ایمان، رهبری و حضور مردم توانسته است در برابر تهدیدها ایستادگی کند و این سرمایه بزرگ باید برای نسلهای آینده تبیین و روایت شود.
امام جمعه کاشمر با بیان اینکه دشمنان به دنبال ایجاد اختلاف، ناامیدی و آشوب داخلی هستند، تصریح کرد: حفظ وحدت ملی، افزایش تابآوری اجتماعی و تقویت روحیه امید در جامعه مهمترین نیاز امروز کشور است و همه مسئولان باید در این مسیر نقشآفرینی کنند.
وی از مدیران دستگاههای اجرایی خواست با سعهصدر و حوصله بیشتری پاسخگوی مطالبات مردم باشند و گفت: شرایط اقتصادی و معیشتی برای بسیاری از مردم دشوار است و مسئولان باید با رفتار مناسب و خدمترسانی مؤثر، زمینه افزایش اعتماد و امید در جامعه را فراهم کنند.
طاهری همچنین از تلاش نیروهای انتظامی، امنیتی، نظامی، بازرسان بازار، اعضای شورای شهر، شهرداری و سایر دستگاههای اجرایی قدردانی کرد و افزود: امروز همه مسئولان باید با همدلی و همکاری، برای افزایش تابآوری مردم و حل مشکلات جامعه تلاش کنند.
امام جمعه کاشمر تأکید کرد: نباید اختلافنظرها و نقاط ضعف در عرصه عمومی به گونهای مطرح شود که موجب القای اختلاف میان مسئولان شود؛ چراکه مردم بیش از هر چیز انتظار خدمت، همدلی و پاسخگویی از مسئولان دارند.
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