به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد صادق عاشوری در خطبه های نمازجمعه سیراف با اشاره به مفهوم «انفتاح عظیم» در مسیر انسان ۲۵۰ساله و هفت هزار ساله، انقلاب اسلامی را حلقه اتصال بعثت، غدیر، عاشورا، هجرت رضوی و ظهور خواند و اظهارکرد: امروز در میدان جنگ ارادهها، نشانههای خستگی ترامپ آشکار شده و ابتکار ایران در بههمزدن معادلات تنگه هرمز، دشمن را غافلگیر کرده است.
وی با برشمردن گونههای مختلف جهاد از جهاد اکبر و اصغر تا جهاد حضور و تبیین، تصریح کرد: رمز پیروزی امروز ملت ایران در سه اصل ، اتحاد با محوریت ولایت، حضور در صحنه و صرفهجویی خلاصه میشود، جامعهای که در آن مواسات باشد، زنده، گرم و مقاوم خواهد ماند.
امام جمعه سیراف با استناد به بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه «جز با کار جهادی و انقلابی کشور به سامان نمیرسد»، شهیدان حاج قاسم سلیمانی و سیدابراهیم رئیسی را دو حجت الهی و مصداق زیست شهدایی دانست که الگوی عبور از گردنههای سخت مسیر تمدنی هستند.
وی تبعیت از رهبری، نادیده گرفتن مخالفخوانها،تشکیل قرارگاه اقتصادی و جهاد صرفهجویی و جهاد مواسات را چهار راهبرد برای فتح قله توصیف کرد.
عاشوری با تمجید از گستره اشراف و تدبیر رهبر معظم انقلاب، شکر عملی این نعمت را کلید اصلی گشایشها عنوان کرد و گفت: همانطور که امت مبعوث داریم، امام و رهبر مبعوث نیز داریم و آنچه نصرت را نازل میکند، تبعیت و معیت با ولیّ است.
امام جمعه سیراف در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله حجاب پرداخت و هشدار داد که دشمن با دو راهبرد همزمان «ترویج بیحجابی» و «تحریک جبهه انقلابی به واکنشهای احساسی» به دنبال ایجاد جنگ داخلی و شکستن نظام است.
وی یادآور شد : فرمایش رهبر شهید انقلاب مبنی بر حرام شرعی و سیاسی بودن کشف حجاب، به معنای الزام به برخوردهای سختافزاری نیست، بلکه باید ابعاد گستردهتر این تهاجم را سنجید.
وی با اشاره به سیره پدرانه رهبری و شهید سلیمانی که دختر کمحجاب را «دختر ما» میخواندند، تأکید کرد: ایمان در هوای تحقیر رشد نمیکند، بلکه در نسیم فهم و مهربانی میبالد. مرزها باید بمانند، اما پلها نباید خراب شوند. هدف نهایی دشمن، بیحجابی نیست، بلکه تضعیف انقلاب از مسیر اختلاف داخلی است؛ از این رو باید پروژه نفرتپراکنی علیه حجاب را با عشق به ایران و انقلاب در دل دخترانمان خنثی کنیم.
انتقاد از افزایش اجاره بها
حجتالاسلام عاشوری در آستانه فصل جابهجایی مستأجران، با انتقاد از افزایشهای چنددهدرصدی و حتی صددرصدی برخی مالکان، میان «عدالت» و «حداکثرسازی سود» تمایز قائل شد و از مؤجران خواست پیش از تعیین اجارهبها، وضعیت معیشتی مستأجر خود را جویا شوند.
خطیب جمعه سیراف با گرامیداشت سالروز شهادت امام محمد تقی علیهالسلام و نیز روز شهدای خدمت ، یاد شهید رئیسی و همراهانش را زنده کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب عملکرد سهساله دولت سیزدهم را با دوره امیرکبیر قیاس کردند. شهید رئیسی همپای سردار دلها، با زیست شهدایی به ما آموخت که «شهید باشی، شهید میشوی.»
امام جمعه سیراف با تبریک سالروز ازدواج حضرت امیرالمؤمنین و حضرت زهرا علیهماالسلام، به بازشماری هشت سنت نادرست بازدارنده ازدواج جوانان پرداخت و مهریههای سنگین، جهیزیههای پرهزینه، مراسم تجملاتی، چشموهمچشمی، توقع تأمین مسکن کاملاً مجهز، هدایای گرانقیمت در دوران عقد، توقعات غیرواقعی از شأن اجتماعی و طولانیسازی دوران عقد را از مهمترین موانع ازدواج آسان عنوان کرد.
