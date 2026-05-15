۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۴۱

غریب‌آبادی: ایران برای همکاری فعال‌تر با آلکو آماده است

معاون وزیر امور خارجه در دیدار با دبیرکل سازمان حقوقی و مشورتی آسیا و آفریقا (آلکو) گفت. ایران برای همکاری فعال‌تر با آلکو آماده است.

به گزارش خبرگزاری مهر کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه در دیدار با دبیرکل سازمان حقوقی و مشورتی آسیا و آفریقا (آلکو) در مقر این سازمان در دهلی نو اظهار کرد: در شرایطی که حقوق بین الملل با چالش هایی چون توسل به زور، اقدامات قهری یکجانبه، استانداردهای دوگانه، تضعیف چندجانبه گرایی و تلاش برای تحمیل روایت های یکجانبه روبروست، نقش نهادهایی مانند آلکو در دفاع از برابری حاکمیت دولت ها، حق توسعه، حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف ها و مشارکت عادلانه کشورها اهمیت دارد.

وی اضافه کرد: ایران برای همکاری فعال تر با آلکو در موضوعاتی مانند توسعه و تدوین حقوق بین الملل، مقابله با اقدامات قهری یکجانبه، حمایت از چند جانبه گرایی و تقویت ظرفیت حقوقی کشورهای عضو، آمادگی دارد.

غریب آبادی گفت: آلکو می تواند یکی از بسترهای مهم برای شکل دهی به رویکرد مستقل، متوازن و عادلانه در حقوق بین الملل باشد.

دبیرکل آلکو نیز با قدردانی از حمایت های ایران از برنامه ها و فعالیت های این سازمان، آمادگی آلکو را برای برگزاری ابتکارها و رویدادهای مشترک حقوقی با کشورمان اعلام کرد.

