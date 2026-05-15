۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۱۶

شکست فولاد هرمزگان مقابل استقلال زاهدان در هفته نوزدهم لیگ دو

بندرعباس - تیم فوتبال فولاد هرمزگان در چارچوب هفته نوزدهم رقابت‌های لیگ دسته دوم فوتبال باشگاه‌های کشور، نتیجه را به میزبان خود استقلال زاهدان واگذار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر جمعه در چارچوب هفته نوزدهم رقابت‌های لیگ دسته دوم فوتبال باشگاه‌های کشور، دو تیم فولاد هرمزگان و استقلال زاهدان در ورزشگاه راه‌آهن تهران به مصاف یکدیگر رفتند که در نهایت تیم میزبان موفق شد با یک گل از سد حریف خود عبور کند.

‌تک گل این مسابقه را احمدرضا بهاروند برای استقلال زاهدان به ثمر رساند تا نماینده هرمزگان دست خالی زمین مسابقه را ترک کند.

‌رقابت‌های لیگ دسته دوم فوتبال کشور که به دلیل شرایط جنگی با وقفه‌ای در برگزاری مواجه شده بود، از امروز بار دیگر استارت خورد و دیدارهای این هفته تا فردا شنبه ادامه خواهد داشت.

‌در ادامه این رقابت‌ها تیم شهرداری بندرعباس دیگر نماینده استان هرمزگان فردا شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه در بوشهر میهمان تیم شاهین بندر عامری خواهد بود.

