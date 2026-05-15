دیلی بیست: ترامپ در تحقق اهداف خود در سفر به چین شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، دیلی بیست گزارش داد، ترامپ در تحقق نتایج مورد نظر خود در جریان سفر به چین شکست خورد.

در این گزارش آمده است، هدف از سفر ترامپ به چین دستیابی به توافقاتی در خصوص تعدادی از پرونده ها از جمله تعرفه های گمرکی و صلح در خاورمیانه بود.

در ادامه این گزارش تاکید شده است، ترامپ در تحقق این اهداف شکست خورد.

پیشتر نیز گاردین با اتمام سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به چین در گزارشی اعلام کرد: ترامپ ادعا کرد که ایالات متحده و چین در مورد پایان دادن به جنگ در ایران «احساس بسیار مشابهی» دارند، اما هیچ جزئیاتی در مورد پیشرفت احتمالی ارائه نکرده است.

گاردین سپس افزود: جیمیسون گریر، نماینده تجاری آمریکا روز جمعه در مصاحبه‌ای با تلویزیون بلومبرگ گفت که چینی‌ ها نمی‌ خواهند در مسئله ایران در سمت اشتباهی قرار داشته باشند.