۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۴۵

سخنگوی وزارت امور خارجه:

تمدنی که از حل مسائل خودساخته ناتوان باشد، تمدنی منحط است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه با انتشار پیامی در صفحه خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی با نقل فرازهایی از کتاب «گفتارهایی در باب استعمار»به قلم اِمه سِزِر نوشت: تمدنی که از حل مشکلات خودساخته ناتوان باشد، تمدنی منحط است.

وی ادامه داد: تمدنی که آگاهانه چشمان خود را بر مهم‌ترین مسائلش ببندد، تمدنی بیمار است؛ تمدنی که با اصول خویش بازی کند و آنها را تابع مصلحت و منفعت سازد، تمدنی در حال احتضار است؛ … و این تمدن [در چنان وضعیتی]، بیش از پیش به نفاق پناه می‌برد اما این کار هم بی‌فایده است چراکه دیگر نمی‌تواند فریب بدهد.»

