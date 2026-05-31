به گزارش خبرنگار مهر، آلبوم «چیل» با هنرمندی اشکان نبیالهی و آلبوم «بچه های شهر امید» در ژانر موسیقی کودک و نوجوان با هنرمندی دانیال منفردی، آثاری هستند که طی روزهای اخیر در قالب ۲ آلبوم مجزا در بستر فضای مجازی پیش روی مخاطبان قرار گرفتهاند.
آلبوم «بچههای شهر امید» با آهنگسازی دانیال منفردی اثری ویژه موسیقی کودک و نوجوان شامل 80 قطعه موسیقایی است که محتوای آنان عمدتا متمرکز بر اجرا و بازخوانی آثار خاطرهانگیز موسیقی ایرانی طی دهههای اخیر است و گروه اجرایی تلاش کرده با نگاهی دوباره به این آثار مخاطبان گروه سنی کودک و نوجوان را در حال و هوای این قطعات قرار دهد.
«ایران جوان»، «خوشه چین»، «خاک مهرآیین»، «سرود سپیده»، «درنه جان»، «عزیزجون»، «کوچه لر»، «دریا دریا»، «مجنون نبودم»، «ملا ممدجان»، «آی سرکتل»، «رشید خان»، «گنجشکک اشی مشی»، «شهر شیراز»، «پرسون پرسون»، «مرجنگه»، «مرغ سحر»، «خوابهای طلایی»، «گلهای خودرو»، «بیوبریمش»، «بنشین به کنارم»، «گل پامچال»، «مادر من»، «میم مثل مادر»، «سه گدار»، «همه چیم یار»، «ساری گلین»، «لرزان»، «زیرگنبد کبود» از جمله قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شدهاند.
«چیل» هم عنوان یکی دیگر از آلبومهای جدید حوزه موسیقی با هنرمندی اشکان نبیالهی و در ژانر موسیقی بیکلام است که در قالب ۱۲ تکآهنگ پیش روی مخاطبان قرار گرفته است.
در توضیح این آلبوم آمده است: «این مجموعه یک پروژه بیکلام موسیقی مشتمل بر س و حال یک روند زندگی کردن از تولد، عاشق شدن، دلتنگی است. این روند را از نگاه و فکر و گوش یک شخص میانسالی که روی کاناپه نشسته میبینیم فکر میکنیم و گوش میکنیم.»
«تولد»، «دنیا»، «خاطره»، «کهکشان»، «کودکی»، «پاییز»، «یادتو»، «جاده مستقیم»، «شب پرستاره»، «عصر جمعه»، «نامههای قدیمی» و «پایان» قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شدهاند.
