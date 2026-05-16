فرماندار شمیرانات:زمان خدمات رسانی در جنگ رمضان به کمتر از۳۰دقیقه رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حسین توکلی کجانی صبح شنبه در مراسم رونمایی از تندیس شهید چمران ضمن اشاره به جایگاه فرهنگی شمیرانات، گفت: مدیریت شهری به موضوعات فرهنگی این منطقه توجه ویژهای دارد و در دوره کنونی، همراهی با مدیریت شهری تهران و شمیرانات زمینهساز اقدامات ارزشمندی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت شده است.
وی با اشاره به آسیبهای ناشی از جنگ ۱۲ روزه در این شهرستان، افزود: در مناسبتهای مختلف، برنامهریزی مطلوبی توسط مدیریت شهری، بنیاد شهید و شورای فرهنگی عمومی صورت گرفت. همچنین در «جنگ رمضان»، همکاری دستگاههایی نظیر مدیریت شهری، آتشنشانی و هلالاحمر، رضایتمندی بالایی در امدادرسانی به همراه داشت.
فرماندار شمیرانات نقش میدان تجریش را در ایام جنگ تحمیلی سوم و در دوران سکوت صحنه حائز اهمیت دانست و اظهار داشت: با پیشنهاد معتمدین محلی، این میدان به یکی از مراکز مهم پایتخت تبدیل شده است.
توکلی کجانی تندیس شهید چمران را فراتر از یک اثر هنری ارزیابی کرد و گفت: این اقدام زمینهساز ترویج مکتب شهید چمران به عنوان الگوی دانشمند قهرمان در میان نسل جدید خواهد شد.
وی در پایان با اشاره به ثبت رکورد کاهش زمان امدادرسانی در جنگ رمضان، خاطرنشان کرد: در جلسه اخیر شورای اداری مشخص شد زمان حضور عوامل ادارات خدمات رسان مانند ادارات آب و برق در محل حادثه به زیر ۳۰ دقیقه کاهش یافته است.
