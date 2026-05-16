یوتیوب، اسنپ چت و تیک تاک از محاکمه برای اعتیاد جوانان فرار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یوتیوب، شرکت مالک اسنپ چت و تیک تاک نخستین پرونده شکایتی را حل و فصل کردند که هدف آن وادار کردن شبکه های اجتماعی به تامین هزینه های مناطق آموزش و پرورشی برای مقابله با بحران روحی جوانان بود که در نتیجه فعالیت این شرکت ها به وجود آمده بود.

جزئیات این تسویه در دادگاه فدرال اوکلند واقع در ایالت کالیفرنیا ثبت شده است. این فرایند ادعاهای منطقه آموزشی کنتاکی را حل و فصل کرد هرچند که متا (شرکت مادر فیس بوک و اینستاگرام) همچنان باید در ۱۵ ژوئن در دادگاه حاضر شوند.

شرایط تسویه با منطقه آموزشی «بریتیت کانت» در حومه شرق کنتاکی هنوز فاش نشده است. یک سخنگوی یوتیوب در بیانیه ای اعلام کرد: این موضوع به طور دوستانه برطرف شد و تمرکز ما همچنان روی ایجاد محصولات متناسب با سن و ایجاد قابلیت کنترل توسط والدین است تا این وعده را عملی کنیم.

اسنپ، شرکت مادر اسنپ چت نیز اعلام کرد شکایت را دوستانه حل وفصل کرده است اما تیک تاک به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخی نداده است.

تاکنون بیش از ۳۳۰۰ شکایت شامل ادعاهای مربوط به اعتیاد آوردن بودن شبکه های اجتماعی در دادگاه های ایالت کالیفرنیا علیه این شرکت ها ثبت شده است. ۲۴۰۰ پرونده دیگر نیز توسط افراد، شهرداری ها، ایالت ها و منطقه های آموزشی ثبت شده اند.