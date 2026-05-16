به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، بررسی برنامههای تحولی معاونت سلامت اجتماعی با حضور سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور سید حسن موسوی چلک معاون سلامت اجتماعی، معاونان، کارشناسان و مشاوران این معاونت برگزار شد.
در بخش دوم این گزارش، فعالیتهای تحولی دفتر مراقبت و توانمندسازی کودکان و نوجوانان ارائه میشود.
در این نشست سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور درباره فعالیتهای معاونت سلامت اجتماعی و دفتر کودکان و نوجوانان گفت: همواره این پرسش مطرح بوده است که آیا ۱۸ سالگی سن رها شدن فرزندان از حمایتهای سازمان بهزیستی است و این نوجوانان پس از خروج از مراکز تحت پوشش، چه سرنوشتی پیدا میکنند. این سؤال از گذشته ذهن من را نیز درگیر کرده بود و زمانی که مسئولیت سازمان بهزیستی را برعهده گرفتم یکی از دغدغههای اصلیام این بود که چگونه میتوان بر این فرآیند اثر گذاشت.
وی افزود: به اعتقاد من، ۱۸ سالگی لغزندهترین مقطع زندگی برای فرزندان تحت پوشش بهزیستی است. اهمیت کار دفتر مراقبت و توانمندسازی کودکان و نوجوانان در این است که این نقطه حساس را بهدرستی شناسایی کرده و برای آن برنامههای مشخص و هدفمند طراحی کرده است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: همواره این پرسش وجود داشت که تسهیلات و اعتبارات متعددی که در اختیار فرزندان قرار میگیرد تا چه اندازه به اشتغال و توانمندسازی واقعی آنان منجر میشود و آیا این حمایتها به هدف نهایی خود میرسد یا خیر.
حسینی تأکید کرد: هر نوع تسهیلاتی که پرداخت میشود باید بهدقت ارزیابی شود تا مشخص شود آیا به هدف مورد نظر اصابت کرده است یا نه. برآوردها نشان میدهد حدود ۵۰ درصد اعتبارات و تسهیلات در کشور به اهداف تعیینشده نمیرسد زیرا برخی ساختارها از اساس برای تحقق نتیجه مطلوب طراحی نشدهاند.
وی تصریح کرد: مفهوم تحول دقیقاً در همین نقطه معنا پیدا میکند یعنی باید اقداماتی را که بهرهوری و اثربخشی لازم را ندارند بازطراحی کنیم تا منابع و امکانات به نتایج ملموس و مؤثر منتهی شوند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به نقش معاونت سلامت اجتماعی سازمان گفت: این معاونت در دو بخش اصلی فعالیت میکند. بخشی از خدمات آن عمومی است و تمامی مردم میتوانند از آن بهرهمند شوند از جمله خدمات مشاورهای از طریق صدای مشاور بهزیستی۱۴۸۰، خدمات تیمهای محب و همچنین اورژانس اجتماعی ۱۲۳.
حسینی افزود: دادهها و اطلاعاتی که از طریق سامانههای ۱۲۳ و ۱۴۸۰ تولید میشود در واقع نبض اجتماعی جامعه را در اختیار سازمان قرار میدهد و امکان برنامهریزی دقیقتر و مبتنی بر شواهد را برای سیاستگذاری و مداخلات اجتماعی فراهم میکند.
در ادامه حمیدرضا الوند مدیرکل دفتر مراقبت و توانمندسازی کودکان و نوجوانان در این نشست گفت: تمامی برنامههای دفتر کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی مبتنی بر سه سند و قانون اصلی شامل قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست مصوب سال ۱۳۹۲، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ و همچنین پیماننامه حقوق کودک مصوب سال ۱۳۷۲ است.
وی با اشاره به افزایش اعتبارات این حوزه افزود: با وجود تمام تنگناها اعتبارات دفتر کودکان و نوجوانان از یکهزار و ۲۹۰ میلیارد تومان به بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.
دستهای مهربانی برای کودکان مراکز بهزیستی
الوند از اجرای برنامهای جدید با عنوان دستهای مهربانی خبر داد و اظهار کرد: جامعه ایران با شتاب به سمت سالمندی در حرکت است، این برنامه با هماهنگی دبیرخانه شورای سالمندان، معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی و پس از برگزاری جلسات متعدد آغاز شد.
وی با بیان اینکه ۸۷ درصد کودکان تحت پوشش سازمان بهزیستی دارای سرپرست نامناسب هستند، گفت: کمتر از ۱۳ درصد این کودکان فاقد سرپرست قانونیاند یعنی والدین آنها در قید حیات نیستند یا با وجود تلاشهای فراوان کارشناسان، والدینشان شناسایی نشدهاند این کودکان بهصورت ناخواسته از خانواده جدا شدهاند و هیچ نقشی در این شرایط نداشتهاند. نبود پدر و مادر و همچنین محرومیت از ارتباط با پدربزرگ، مادربزرگ، عمه، عمو و خاله تأثیر عمیقی بر بنیانهای عاطفی و شخصیت آنان میگذارد.
مدیرکل دفتر مراقبت و توانمندسازی کودکان و نوجوانان ادامه داد: در قالب این طرح با اولویت پاتوقهای سالمندی، بنیاد فرزانگان در ۳۱ استان کشور و همچنین بازنشستگان توانمند، تحصیلکرده، علاقهمند و دارای مهارت ارتباطی مناسب که فاقد اختلالات عملکردی باشند، ارتباط معناداری با کودکان برقرار شده است.
وی افزود: در هر استان یک مرکز ویژه کودکان ۷ تا ۱۲ سال برای آغاز اجرای طرح انتخاب شد این تصمیم در کمیته مشترک میان دفتر کودکان و نوجوانان و معاونت توانبخشی اتخاذ شد.
الوند درباره علت انتخاب این گروه سنی گفت: کودکان در سنین بلوغ معمولاً رفتارهای خاصی مانند لجبازی و مقاومت در برابر توصیهها دارند به همین دلیل گروه سنی ۷ تا ۱۲ سال برای آغاز طرح انتخاب شد.
۵۰۰ پدر بزرگ و مادر بزرگ معنوی
وی تصریح کرد: تاکنون در ۲۵ مرکز در استانهای مختلف کشور این طرح اجرا شده و حدود ۵۰۰ نفر بهعنوان پدربزرگ و مادربزرگ معنوی با کودکان در ارتباط هستند این افراد در آینده میتوانند به حامیان ماندگار کودکان تبدیل شوند.
مدیرکل دفتر مراقبت و توانمندسازی کودکان و نوجوانان با اشاره به نحوه اجرای برنامه گفت: برای این افراد فعالیتهایی طراحی شده است که هفتهای یک روز و به مدت دو تا سه ساعت متناسب با شرایط سالمندان انجام میشود. کودکان مراکز شبانهروزی برای حضور پدربزرگها و مادربزرگهای معنوی خود لحظهشماری میکنند و این ارتباط زیر نظر تیمهای مراقبتی سازمان شکل میگیرد.
وی درباره فرآیند انتخاب پدربزرگها و مادربزرگهای معنوی توضیح داد: کمیتهای متشکل از کارشناسان حوزه توانبخشی، سلامت اجتماعی و تیم مراقبت، داوطلبان را مانند فرآیند فرزندخواندگی مورد مصاحبه و ارزیابیهای جسمی و روانی قرار میدهد. میزان مهارت، علاقه، سطح تحصیلات، توانایی ارتباطی و قابلیت انتقال تجارب بیننسلی آنان بررسی میشود.
الوند افزود: اگرچه نتوانستهایم برای همه کودکان حاضر در مراکز بهطور موقت پدر و مادر واقعی فراهم کنیم اما تلاش کردهایم از ظرفیت پدربزرگها و مادربزرگها برای انتقال تجربه، محبت و پیوند عاطفی بهره ببریم این طرح اکنون در ۲۵ استان کشور در حال اجراست.
تدوین نخستین الگوی یکپارچه تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان در مراکز بهزیستی
وی برنامه دوم دفتر کودکان و نوجوانان را تدوین الگوی یکپارچه تعلیم و تربیت در مراکز کودکان و نوجوانان عنوان کرد و گفت: کار ما صرفاً مراقبت نیست، بلکه فراتر از آن، تعلیم و تربیت هدفمند و توانمندسازی کودکان و نوجوانان است.
الوند افزود: این اقدام برای نخستین بار در ایران انجام میشود. در سال گذشته چارچوبهای نظری ۱۲ کشور جهان مورد بررسی قرار گرفت و چهار رویکرد درمانمحور، رشدمحور، دلبستگی و تابآوری و همچنین مشارکتمحور بهعنوان مبنای کار انتخاب شد.
وی ادامه داد: کودکان واردشده به مراکز بهزیستی با مجموعهای از مسائل و نیازهای پیچیده روبهرو هستند بنابراین رویکردی تلفیقی طراحی شد که استانداردهای رفتاری و تربیتی برای هر گروه سنی و هر جنس را در بر میگیرد.
مدیرکل دفتر مراقبت و توانمندسازی کودکان و نوجوانان خاطرنشان کرد: چارچوب نظری این الگو در کمیته آموزشی تأیید شده است تاکنون شاخصها و مهارتهای دو گروه سنی صفر تا سه سال و سه تا شش سال طراحی شده و تدوین شاخصهای گروههای سنی ۶ تا ۱۲ سال و ۱۲ تا ۱۸ سال در حال انجام است و تا پایان تیرماه به اتمام خواهد رسید.
وی تصریح کرد: قرار نیست برای هر مهارت کلاس درس برگزار شود بلکه مربیان، روانشناسان و مددکاران اجتماعی آموزش میبینند و کتابچهای برای انتقال مفاهیم تربیتی با این متدولوژی در اختیار آنان قرار میگیرد.
الوند گفت: این متدولوژی مبتنی بر بازی، قصه، شعر، مسئولیتپذیری و وظیفهمحوری است. کودکان در این فرآیند احساس نمیکنند در کلاس درس حضور دارند بلکه محیطی شبیه خانه را تجربه میکنند اما مفاهیمی که در خانوادههای سالم توسط والدین آموزش داده میشود بهوسیله تیمی حرفهای و تخصصی به آنان منتقل خواهد شد.
وی افزود: در میان کشورهای حوزه خلیج فارس، ایران نخستین کشوری خواهد بود که چنین برنامهای را اجرا میکند در آسیا نیز کشورهایی مانند ژاپن و روسیه تجربیاتی در این حوزه دارند، روسیه بیشتر بر درمانمحوری و ژاپن بر مشارکتمحوری تمرکز کرده است.
راهاندازی مراکز موقت روزانه با هدف تقویت خانوادهمحوری
مدیرکل دفتر مراقبت و توانمندسازی کودکان و نوجوانان سومین برنامه مهم این دفتر را راهاندازی مراکز موقت روزانه عنوان کرد و گفت: سیاست اصلی ما خانوادهمحوری است و بهطور جدی بر تقویت این رویکرد متمرکز شدهایم.
وی افزود: تجربه جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان نشان داد که بین ۹ تا ۱۱ درصد کودکانی که از طریق مراجع قضایی وارد سیستم پذیرش میشوند در واقع دارای بستگان واجد صلاحیت برای نگهداری هستند از جمله پدر، مادر، جد پدری یا خانواده مادری که مطابق ماده ۴۳ قانون حمایت از خانواده امکان سرپرستی از آنان را دارند.
الوند ادامه داد: به دلیل نبود مدلهای مناسب ارائه خدمت این کودکان در گذشته وارد مراکز شبانهروزی میشدند در حالی که به جای تقویت بنیان خانواده این روند به تضعیف آن منجر میشد به همین دلیل مدل مراکز موقت روزانه طراحی و راهاندازی شده است.
۳۳ درصد کودکان امکان بازگشت به خانواده را دارند
الوند گفت: بررسیها نشان داد ۳۳ درصد کودکانی که وارد مراکز شبانهروزی میشوند در صورتی که مدل مرکز روزانه وجود داشته باشد امکان بازگشت به خانواده را دارند زیرا پدر، مادر، ولی قهری یا سرپرست قانونی آنان صلاحیت نگهداری از کودک را دارند.
وی افزود: به عنوان نمونه ممکن است پدر به دلیل اعتیاد یا زندانی بودن فاقد صلاحیت شناخته شود اما مادر از نظر قانونی صلاحیت داشته باشد در چنین شرایطی مادر به دلیل اشتغال روزانه امکان نگهداری مستمر از کودک را ندارد و دادگاه سرپرستی کودک را به بهزیستی میسپارد. در صورت وجود مراکز روزانه، کودک در طول روز خدمات تخصصی دریافت میکند و عصر به آغوش خانواده بازمیگردد در نتیجه نقش مادری حفظ شده و بنیان خانواده از هم نمیپاشد.
مدیرکل دفتر مراقبت و توانمندسازی کودکان و نوجوانان تصریح کرد: در این مراکز تمامی خدمات مراقبتی، تربیتی، پرورشی، تحصیلی، مددکاری، مشاوره و مداخلات حرفهای به کودکان ارائه میشود.
وی ادامه داد: برای هر کودک ماهانه ۲۰ میلیون تومان سرانه در نظر گرفته شده است که ۱۰ میلیون تومان آن به مداخلات تخصصی مددکاری برای بازپیوند کودک با خانواده اختصاص دارد. هدف این است که به تدریج تعداد مراکز شبانهروزی کاهش یابد و مراکز موجود به سمت ارائه خدمات روزانه حرکت کنند.
الوند گفت: این طرح به صورت پایلوت در چهار استان تهران، خراسان رضوی، فارس و گلستان اجرا میشود و برای آن ردیف اعتباری مستقلی اختصاص یافته است.
وی در تشریح تفاوت این مراکز با مهدهای کودک افزود: این مراکز ویژه کودکان زیر شش سال است که براساس حکم دادگاه پذیرش میشوند و سازمان بهزیستی مسئولیت قانونی آنها را برعهده دارد. علاوه بر نگهداری، خدمات آموزشی، مهارتآموزی، فرزندپروری، مدیریت خانواده، مشاوره و مداخلات تخصصی نیز به والدین و کودکان ارائه میشود.
الوند گفت: امسال ۱۰۰ میلیارد تومان برای توسعه کمی و کیفی این مراکز در نیمه دوم سال اختصاص یافته است در حالی که اعتبار این برنامه در سال گذشته ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بود.
تأمین آتیه کودکان بیسرپرست با سرمایهگذاری بلندمدت
مدیرکل دفتر مراقبت و توانمندسازی کودکان و نوجوانان برنامه چهارم این دفتر را طرح تأمین آتیه کودکان بیسرپرست عنوان کرد و گفت: با همکاری صندوق فرصتهای شغلی امکان سرمایهگذاری برای آینده فرزندان در حوزههایی مانند بورس، طلا و حسابهای ارزی فراهم شده است.
وی افزود: در سال ۱۴۰۵ برای نخستین بار یکهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای این طرح اختصاص یافته و برای نوجوانان ۱۷ تا ۱۹ ساله با سرانه ۲۵ میلیون تومان برای هر نفر سرمایهگذاری انجام میشود.
الوند ادامه داد: علاوه بر این، ۱۴۴ میلیارد تومان اعتبار دیگر با سرانه بیش از ۵ میلیون تومان برای هر نفر در صندوق فرصتهای شغلی سرمایهگذاری خواهد شد تا هنگام رهسپاری و ورود نوجوانان به زندگی مستقل، پشتوانهای مالی در اختیار آنان قرار گیرد.
رونمایی از سامانه جامع حمایت از کودکان
وی از آماده شدن سامانه جامع حمایت از کودکان خبر داد و گفت: این سامانه در سه فاز طراحی شده که دو فاز آن راهاندازی شده است. در این سامانه اطلاعات مربوط به پذیرش، خروج، فرزندخواندگی، رهسپاری، زندگی مستقل و سایر خدمات به صورت لحظهای قابل رصد است و تنها بخشهایی مانند طرح میزبان و موارد خاص در مرحله نهایی آزمایش قرار دارد.
وی تصریح کرد: این سامانه در نیمه نخست خردادماه رونمایی خواهد شد و سه دستگاه سازمان بازرسی کل کشور، مرجع ملی حقوق کودک و قوه قضائیه میتوانند به آن متصل شده و فرآیند ارائه خدمات را بهصورت برخط پایش کنند.
بازگشت کودکان به آغوش خانواده با مراکز روزانه؛ بهزیستی مدل نگهداری کودکان را متحول میکند
آموزش مهارتهای شغلی، هنری و ورزشی برای نوجوانان
مدیرکل دفتر مراقبت و توانمندسازی کودکان و نوجوانان گفت: برنامه ارتقای مهارتهای شغلی و حرفهای برای تمامی کودکان ۱۳ تا ۱۸ سال تحت پوشش الزامی شده است. برای دو هزار و ۲۰۰ نفر دورههای آموزشی در ۳۱ استان کشور برگزار میشود و همه نوجوانان ۱۲ سال به بالا موظفاند حداقل دو مهارت از میان مهارتهای شغلی، هنری، ورزشی و زبانی را فرا بگیرند.
الوند ادامه داد: پیش از ورود به دورهها، استعدادسنجی و ارزیابی علایق حرفهای توسط متخصصان انجام میشود. سرانه این طرح برای هر نفر از ۱۰ میلیون تومان به ۲۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
وی گفت: اعتبار این برنامه در سال جاری به ۱۴۴ میلیارد تومان رسیده و نوجوانان میتوانند یک بار در طول دوره ششماهه، رشته آموزشی خود را تغییر دهند.
حمایت از نوجوانان پس از ترخیص از مراکز
الوند با اشاره به توسعه برنامههای رهسپاری اظهار کرد: برای نخستین بار برای مراحل پیش از رهسپاری، حین رهسپاری و پس از آن ردیف اعتباری مستقل پیشبینی شده است.۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای حمایتهای اجتماعی پس از ترخیص اختصاص یافته و نوجوانانی که وارد زندگی مستقل میشوند تا پنج سال تحت نظارت قرار میگیرند.
مدیرکل دفتر مراقبت و توانمندسازی کودکان و نوجوانان گفت: در صورت بروز مشکلات اقتصادی یا خانوادگی این افراد میتوانند تا سقف ۳۵ میلیون تومان کمکهزینه حمایتی دریافت کنند.
وی همچنین از اختصاص ۴۰ میلیارد تومان برای ارائه خدمات مددکاری و مداخلات حرفهای به نوجوانان رهسپارشده و کودکانی که در خانواده نگهداری میشوند خبر داد.
راهاندازی مراکز سلامت اجتماعی خانواده
الوند از ایجاد مراکز سلامت اجتماعی خانواده به عنوان برنامهای پیشگیرانه یاد کرد و گفت: این مراکز خدمات مشاوره، آموزش، مددکاری و مهارتآموزی را به خانوادهها ارائه میکنند.
وی افزود: بر اساس آمار بیش از ۲۷ درصد کودکانی که وارد سیستم مراقبت شبانهروزی میشوند به دلیل طلاق والدین از خانواده جدا شدهاند. تقویت مهارتهای ارتباطی و خانوادگی میتواند از ورود کودکان به مراکز جلوگیری کند.
الوند تصریح کرد: این مراکز با مشارکت بخش خصوصی و در قالب یک کسبوکار اجتماعی فعالیت میکنند و در تهران به صورت پایلوت در حال اجرا هستند.
وی توضیح داد: در این مراکز، مادران و کودکان در روزهای مشخصی در دورههای آموزشی و مهارتی شرکت میکنند، پدران نیز در برنامههای هفتگی حضور مییابند و یک روز در هفته کل خانواده به صورت مشترک در فعالیتهای هدفمند شرکت میکنند.
الوند گفت: گروههای هدف این مراکز شامل زنان سرپرست خانوار، افراد دارای معلولیت، کودکان و نوجوانان رهسپارشده و سایر مددجویان نیازمند هستند و هزینه تمامی خدمات توسط سازمان بهزیستی پرداخت میشود.
ایجاد خانههای آمادهسازی برای ورود به زندگی مستقل
مدیرکل دفتر مراقبت و توانمندسازی کودکان و نوجوانان از راهاندازی خانههای آمادهسازی برای دوران پس از رهسپاری خبر داد و گفت: در این مراکز سه تا پنج نفر از نوجوانان به مدت شش ماه به صورت نیمهمستقل و زیر نظر مددکار و سوپروایزر زندگی میکنند.
وی افزود: برای هر نفر ماهانه ۲۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است ۱۰ میلیون تومان به عنوان کمکهزینه زندگی به نوجوان پرداخت میشود و ۱۰ میلیون تومان نیز به مرکز غیردولتی اختصاص مییابد.
الوند اظهار کرد: هر سال حدود ۵۵۰ نفر از فرزندان بهزیستی وارد مرحله زندگی مستقل میشوند و نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این برنامه اختصاص یافته است.
وی در پایان گفت: تمامی استانها موظفاند دو مرکز خانه موقت ویژه دختران و پسران راهاندازی کنند تا نوجوانان پس از ترخیص، علاوه بر خدمات بهداشتی و درمانی از حمایتهای روانی و اجتماعی نیز بهرهمند شوند.
نظر شما