حسینی: ۹۰ درصد کودکان کار دارای خانواده هستند

سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برنامه‌های این سازمان برای حمایت از کودکان کار اظهار کرد: کودکان کار از دهه ۱۳۷۰ در کانون توجه سازمان بهزیستی قرار داشته‌اند. در سال‌های ابتدایی، رویکرد غالب جمع‌آوری و نگهداری این کودکان در مراکز شبانه‌روزی بود، اما به مرور زمان این رویکرد تغییر کرد.

وی افزود: بررسی‌ها نشان داد که بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد کودکان کار دارای خانواده هستند؛ بنابراین سیاست سازمان بهزیستی به سمت حفظ ارتباط کودک با خانواده و توانمندسازی آنان حرکت کرد.

حسینی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۹۰ مرکز روزانه و شبانه‌روزی برای ارائه خدمات به کودکان کار فعال است، گفت: سیاست ما توسعه مراکز روزانه است تا پیوند کودکان با خانواده حفظ شود و فرآیند توانمندسازی به شکل مؤثرتری دنبال شود.

توانمندسازی کودکان کار با آموزش و مهارت‌آموزی

رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: کودکانی که تحت پوشش قرار می‌گیرند، وارد فرآیند توانمندسازی می‌شوند. این فرآیند شامل آموزش، حرفه‌آموزی، مهارت‌آموزی، اشتغال و حتی کمک به تولید و توزیع محصولات آنان است.

وی تصریح کرد: اگر این زنجیره به‌طور کامل اجرا شود، فرصت‌آفرینی و توانمندسازی واقعی برای کودکان کار و خانواده‌های آنان محقق خواهد شد.

حسینی با اشاره به اینکه کودکان کار تنها به کودکان خیابانی محدود نمی‌شوند، گفت: در افکار عمومی معمولاً کودکان کار با کودکان خیابانی شناخته می‌شوند، در حالی که بسیاری از کودکان کار در کارگاه‌ها، واحدهای تولیدی، مراکز زیرزمینی و حتی معادن مشغول فعالیت هستند و این گروه‌ها نیز مورد توجه سازمان بهزیستی قرار دارند.