۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۳۹

توسعه مراکز شبانه‌روزی راه‌حل اصلی آسیب‌های اجتماعی نیست

مدیرکل دفتر امور توانمندسازی کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی گفت: توسعه مراکز شبانه‌روزی و افزایش مداخله‌های صرفاً نهادی، راه‌حل اصلی آسیب‌های اجتماعی نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا الوند با تأکید بر اینکه محور سیاست‌های حمایتی باید «حفظ بنیان خانواده» باشد، گفت توسعه مراکز شبانه‌روزی و افزایش مداخله‌های صرفاً نهادی، راه‌حل اصلی آسیب‌های اجتماعی نیست.

وی با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد در نظام بازدید و نظارت بر برنامه‌های حمایتی، اظهار کرد: از امسال شیوه بازدید در کشور تغییر خواهد کرد و همکاران بهزیستی بررسی می‌کنند که آیا ۱۲ برنامه پیش‌بینی‌شده به درستی اجرا می‌شود یا خیر.

مدیرکل دفتر امور توانمندسازی کودکان و نوجوانان بهزیستی کشور با بیان اینکه تحولات جمعیتی و اجتماعی، الگوهای سنتی مراقبت از کودک را با چالش مواجه کرده است، افزود: کشور در حال سالمند شدن است و در برخی خانواده‌ها نقش‌های پدر، مادر یا حتی حمایت‌های گسترده خویشاوندی کمرنگ شده؛ بنابراین باید برای جبران این خلأها، مدل‌های جدید و اجتماعی‌تری از مراقبت و حمایت طراحی شود.

الوند با اشاره به برخی ظرفیت‌های حمایتی در جامعه گفت: لازم است به جای اتکای صرف به ساختارهای بزرگ و نهادی، از الگوهایی مانند مددکاران، روان‌شناسان و جامعه‌شناسان برای مداخله حرفه‌ای و حفظ روابط خانوادگی بهره گرفته شود.

مدیرکل دفتر امور توانمندسازی کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی، درباره افزایش مراکز اجتماعی و شبانه‌روزی هشدار داد و تصریح کرد: اگر مرکزی بتواند به بنیان‌های عاطفی و روابط زوجین کمک کند، بسیاری از نیازها به مداخله‌های بعدی کاهش می‌یابد؛ بنابراین تأکید نباید بر راه‌اندازی صرفِ مراکز جدید باشد، بلکه باید کارآمدی و اثرگذاری آن‌ها در حفظ خانواده سنجیده شود.

وی با اشاره به اختلاف میان تقاضای فرزندخواندگی و ظرفیت موجود، تأکید کرد: در حوزه فرزندخواندگی و مراقبت جایگزین نیز باید نگاه واقع‌بینانه و متناسب با شرایط اجتماعی کشور داشت و سیاست‌ها را بر اساس نیاز واقعی و ظرفیت اجرایی تنظیم کرد.

