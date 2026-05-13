به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا الوند با تأکید بر اینکه محور سیاستهای حمایتی باید «حفظ بنیان خانواده» باشد، گفت توسعه مراکز شبانهروزی و افزایش مداخلههای صرفاً نهادی، راهحل اصلی آسیبهای اجتماعی نیست.
وی با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد در نظام بازدید و نظارت بر برنامههای حمایتی، اظهار کرد: از امسال شیوه بازدید در کشور تغییر خواهد کرد و همکاران بهزیستی بررسی میکنند که آیا ۱۲ برنامه پیشبینیشده به درستی اجرا میشود یا خیر.
مدیرکل دفتر امور توانمندسازی کودکان و نوجوانان بهزیستی کشور با بیان اینکه تحولات جمعیتی و اجتماعی، الگوهای سنتی مراقبت از کودک را با چالش مواجه کرده است، افزود: کشور در حال سالمند شدن است و در برخی خانوادهها نقشهای پدر، مادر یا حتی حمایتهای گسترده خویشاوندی کمرنگ شده؛ بنابراین باید برای جبران این خلأها، مدلهای جدید و اجتماعیتری از مراقبت و حمایت طراحی شود.
الوند با اشاره به برخی ظرفیتهای حمایتی در جامعه گفت: لازم است به جای اتکای صرف به ساختارهای بزرگ و نهادی، از الگوهایی مانند مددکاران، روانشناسان و جامعهشناسان برای مداخله حرفهای و حفظ روابط خانوادگی بهره گرفته شود.
مدیرکل دفتر امور توانمندسازی کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی، درباره افزایش مراکز اجتماعی و شبانهروزی هشدار داد و تصریح کرد: اگر مرکزی بتواند به بنیانهای عاطفی و روابط زوجین کمک کند، بسیاری از نیازها به مداخلههای بعدی کاهش مییابد؛ بنابراین تأکید نباید بر راهاندازی صرفِ مراکز جدید باشد، بلکه باید کارآمدی و اثرگذاری آنها در حفظ خانواده سنجیده شود.
وی با اشاره به اختلاف میان تقاضای فرزندخواندگی و ظرفیت موجود، تأکید کرد: در حوزه فرزندخواندگی و مراقبت جایگزین نیز باید نگاه واقعبینانه و متناسب با شرایط اجتماعی کشور داشت و سیاستها را بر اساس نیاز واقعی و ظرفیت اجرایی تنظیم کرد.
