  1. استانها
  2. بوشهر
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۰۱

هشدار سطح نارنجی در استان بوشهر صادر شد

هشدار سطح نارنجی در استان بوشهر صادر شد

بوشهر- مدیر کل هواشناسی استان بوشهر از وزش باد نسبتا شدید تا شدید شمال غربی و صدور هشدار دریایی سطح نارنجی در استان خبر داد.

پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر از وزش باد نسبتا شدید تا شدید شمال غربی (پیرو هشدار دریایی سطح زرد در ۲۵ اردیبهشت ماه) و صدور هشدار دریایی سطح نارنجی در استان خبر داد و اظهار کرد: زمان شروع این هشدار یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه و پایان آن دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه خواهد بود.

مدیر کل هواشناسی استان بوشهر افزود: وزش باد نسبتا شدید تا شدید (گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت)، افزایش ارتفاع موج دریا (۹۰ تا ۱۸۰ سانتیمتر و در فراساحل مرکزی و جنوبی تا ۲۴۰ ساننتیمتر) از مخاطرات این هشدار است.

وی گفت: منطقه اثر این هشدار در روز یکشنبه سواحل و فراساحل استان و دوشنبه سواحل و فراساحل جنوبی استان بوشهر خواهد بود.

وی تصریح کرد: افزایش ارتفاع موج در خلیج فارس ،اختلا در ترددها و فعالیت دریایی به ویژه تردد شناورهای سبک و قایق های صیادی و تفریحی، خطر غرق شدن شناورهای سبک و نیمه سنگین ،خطر غرق شدن شناگران در مناطق تحت تاثیر و خطر خسارت به تاسیسات و سازه های ساحلی و فراساحلی از اثرات این مخاطره خواهد بود.

مدیر کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: اجتناب از ترددهای دریایی به ویژه تردد شناورهای سبک و قایق های صیادی و تفریحی در مناطق تحت تاثیر ،ممنوعیت شنا و تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هرگونه خسارت احتمالی طی این مدت توصیه می شود.

کد مطلب 6831463

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها