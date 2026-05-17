تداوم وزش باد نسبتا شدید در استان بوشهر؛سواحل مواج است

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه های هواشناسی، با تداوم وزش باد نسبتا شدید تا شدید شمال غربی تا روز دوشنبه، سواحل و فراساحل استان به تناوب مواج پیش بینی می شوند.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: در این مدت خیزش گرد و خاک محلی در مناطق مستعد و نفوذ گردوغبار فرامنطقه ای دور از انتظار نیست.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده غالبا صاف همراه با غبار محلی ، در برخی ساعات وزش باد،گرد و غبار خواهد بود.

وی ادامه داد: وزش باد غالبا شمال غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۲ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت روی دریا غالبا شمال غربی با سرعت ۱۶ تا ۴۴ گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی یادآور شد: ارتفاع موج دریا امروز ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی متر در نواحی مرکزی تا ۱۵۰ و فردا ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتی متر و در مناطق جنوبی ۹۰ تا ۱۸۰ گاهی تا ۲۱۰ سانتی متر خواهد بود.