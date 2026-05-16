گلباران یادمان شهدای انتظامی در کلانتری ۱۴ سنندج

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گلباران یادمان شهدای انتظامی جنگ تحمیلی سوم و شهدای جنگ ۱۲ روزه پیش از ظهر شنبه در کلانتری ۱۴ سنندج با حضور جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی، مسئولان استانی، روحانیون و مردم برگزار شد.

در این آیین، حاضران با حضور در محل یادمان شهدا ضمن قرائت فاتحه و نثار گل، یاد و خاطره شهدای امنیت را گرامی داشته و بر تداوم مسیر آنان تأکید کردند.

امنیت؛ زیربنای حیات اجتماعی جامعه

فرمانده انتظامی استان کردستان در این مراسم با گرامیداشت مقام والای شهدای امنیت اظهار کرد: زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست و حضور مردم در این‌گونه برنامه‌ها بیانگر پیوند عمیق ملت با آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

سردار یحیی الهی با اشاره به تحولات و رخدادهای اخیر افزود: امروز عرصه تقابل، میدان رویارویی جبهه اسلام با جریان استکبار و صهیونیسم است و تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان داد که قدرت‌های مدعی در برابر اراده ملت ایران ناکارآمد هستند.

هدف دشمن؛ ضربه به مراکز تأمین امنیت

فرمانده انتظامی استان کردستان با بیان اینکه در جریان جنگ اخیر، مراکز انتظامی به‌عنوان هدف دشمن قرار گرفت، گفت: دشمن به خوبی می‌دانست امنیت، پایه و اساس همه شئون زندگی اجتماعی است و به همین دلیل تلاش کرد با هدف قرار دادن این مراکز، آرامش جامعه را خدشه‌دار کند.

سردار الهی ادامه داد: بدون امنیت، هیچ‌یک از عرصه‌های زندگی از جمله آموزش، اقتصاد، عبادت و فعالیت اجتماعی امکان استمرار نخواهد داشت و به همین دلیل دشمن تمرکز خود را بر تضعیف این مؤلفه قرار داد.

وی با اشاره به عملکرد طرف‌های مقابل در جنگ ۱۲ روزه تصریح کرد: در این جنگ، ماهیت واقعی آمریکا و رژیم صهیونیستی برای افکار عمومی جهان آشکار شد و مشخص گردید که ادعاهای حقوق بشری آنان با رفتارهای عملی‌شان فاصله جدی دارد.

فرمانده انتظامی استان کردستان افزود: هدف قرار دادن مردم، مراکز خدماتی و زیرساخت‌های شهری نشان داد که این جریان‌ها به هیچ‌یک از اصول انسانی پایبند نیستند.

وحدت ملی؛ عامل شکست توطئه‌های دشمن

سردار الهی با اشاره به انسجام مردم در برابر تهدیدات اظهار کرد: دشمن سال‌ها تلاش کرد میان مردم و نظام فاصله ایجاد کند، اما وقایع اخیر نشان داد ملت ایران در کنار نیروهای مسلح ایستاده و این همبستگی، مهم‌ترین عامل ناکامی دشمن بوده است.

وی با قدردانی از مردم استان کردستان افزود: مردم این استان همواره در صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی حضور فعال داشته‌اند و نقش مؤثری در حفظ امنیت و ثبات کشور ایفا کرده‌اند.

فرمانده انتظامی استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر وظایف مسئولان گفت: همه ما در برابر خون شهدا و اعتماد مردم مسئول هستیم و باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشیم.

وی افزود: مطالبه اصلی مردم، ارائه خدمات صادقانه و بی‌منت است و هرگونه کوتاهی در این مسیر قابل قبول نخواهد بود.

سردار الهی در پایان خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی با پشتوانه مردم و در مسیر تأمین امنیت پایدار جامعه با قدرت به مأموریت خود ادامه خواهد داد و خدمت به مردم را یک وظیفه الهی می‌داند.

نقش بصیرت و عدالت در مقابله با تهدیدات

امام جمعه سنندج و نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری نیز با گرامیداشت یاد شهدای امنیت اظهار کرد: امنیت امروز کشور نتیجه ایثار و مجاهدت نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی و صبوری خانواده‌های آنان است.

ماموستا فایق رستمی با اشاره به تحولات اجتماعی و اقتصادی گفت: دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی، تلاش دارد از طریق فشارهای اقتصادی و ایجاد نارضایتی به اهداف خود برسد و در این شرایط، هوشیاری و بصیرت عمومی ضروری است.

وی همچنین بر ضرورت اجرای عدالت و رفع تبعیض تأکید کرد و افزود: تحقق عدالت اجتماعی می‌تواند بسیاری از مشکلات جامعه را کاهش دهد و اعتماد عمومی را تقویت کند.

وی در پایان، اتحاد مردم و مجاهدت نیروهای مسلح را مهم‌ترین عامل ناکامی دشمنان در برابر ایران اسلامی دانست.