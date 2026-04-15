به گزارش خبرنگار مهر، باکس اکران نوروزی ۱۴۰۵ به صورت متفاوت از سال‌های دیگر چیده شد و به دلیل حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشور و پس از تعطیلی چند روزه سینماها در پی شهادت رهبر معظم انقلاب آیت‌الله خامنه‌ای چهار فیلم‌ «نیم‌شب»، «قمارباز»، «بهشت تبهکاران» و «خط نجات» از چهارشنبه ۲۷ اسفند در شرایطی خاص و برخی شهرها اکران خود را آغاز کردند.

سینماها در یک هفته گذشته تا ساعت ۷:۳۰ چهارشنبه ۲۶ فروردین در یک هزار و ۶۹۹ سانس، ۱۱ هزار و ‌۸۶۱ مخاطب داشتند و به فروش یک میلیارد و ۳۹ میلیون و ۴۹۶ هزار تومانی دست یافتند.

در این شرایط فیلم «نیم‌شب» مهدویان پرفروش‌ترین فیلم هفته بود.

از ۲۱ فروردین فیلم‌های کمدی و چند فیلم که سال گذشته اکران شده بودند به سینماها بازگشتند اما علیرغم بلیت فروشی این آثار آمار فروش آنها در سامانه سمفا اعلام نشده است.

فیلم سینمایی «نیم‌شب» به کارگردانی محمدحسین مهدویان و تهیه‌کنندگی حبیب والی‌نژاد با فروش ۸ هزار و ۴۲۰ بلیت توانست به فروش ۷۳۲ میلیون و ۶۰۸ هزار تومانی دست یابد. «نیم شب» با محوریت جنگ ١٢ روزه و تجاوز رژیم صهیونیستی در تابستان سال گذشته تولید شده است.

فیلم سینمایی «قمارباز» ساخته محسن بهاری به تهیه‌کنندگی سجاد نصرالهی نسب با فروش یک هزار و ۶۶۷ بلیت، ۱۴۴ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان فروخت. فیلم سینمایی «قمارباز» در ژانر معمایی- جاسوسی داستانی درباره حمله سایبری به یکی از بانک‌های کشور را در روزهای جنگ ۱۲ روزه روایت می‌کند. کورش تهامی، آرمین رحیمیان و شبنم قربانی بازیگران اصلی این فیلم هستند و امیر نوروزی، روشان رستم‌پور و عماد امامی نیز در آن ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم سینمایی «بهشت تبهکاران» ساخته مسعود جعفری جوزانی به تهیه‌کنندگی علی قائم‌مقامی با فروش یک هزار و ۱۰۴ بلیت، ۹۹ میلیون و ۶۴ هزار تومان فروش داشت. این فیلم سرگذشت حسن جعفری کارمند شرکت نفت ایران و انگلیس است که اسیر توطئه ای شوم می‌شود. بازیگران فیلم امیرحسین آرمان، لادن مستوفی، سحر جعفری جوزانی، رضا یزدانی، پژمان بازغی، هومن برق نورد، بهنام تشکر، افسانه بایگان، حمید گودرزی، حسام منظور، فخرالدین صدیق شریف، رضا شفیعی‌ جم، علیرضا جلالی تبار، اسماعیل خلج، فریبا متخصص، محمدرضا هاشمی، جواد طوسی، سهیل برخورداری، حمید متقی و فتح الله جعفری جوزانی هستند.

همچنین فیلم سینمایی «خط نجات» ساخته وحید موسائیان ۶۶۶ بلیت فروخت و به فروش ۶۳ میلیون تومانی دست یافت. داستان این فیلم در روزهای پرالتهاب دهه ۵۰ می‌گذرد. پگاه آهنگرانی، مصطفی زمانی، امیر آقایی، لادن مستوفی، آرمین رحیمیان و حسین سلیمانی بازیگران این فیلم هستند.